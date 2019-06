So soll der Mensa-Anbau an der Mühlenschule aussehen. Bis zu 100 Essen können hier künftig täglich ausgegeben werden. Baustart soll im September sein. Foto: Gemeinde Hövelhof

Hövelhof (WB/mobl). Von September an soll die neue Mensa an der Mühlenschule gebaut werden. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr. Die Planungen für den Anbau an das knapp 100 Jahre alte Gebäude der alten Volksschule stellte Lena Kipshagen aus dem örtlichen Bauamt am Donnerstag im Bauausschuss vor.