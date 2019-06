Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Der 29. Juni 1919 ist für Hövelhof ein historisches Datum: An diesem Tag wurde die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft gegründet. Vier Tage lang wird der 100. Geburtstag an diesem Wochenende gebührend gefeiert – mit dem Jubiläumskönigspaar Frank Bröckling und Heidi Auster an der Spitze.

Um einen Tag hat der Vorstand um Oberst Hubert Bonke das diesjährige Schützenfest aus dem besonderen Anlass verlängert – der Startschuss fällt bereits am Freitag mit dem Jubiläums-Festabend, der um 19 Uhr im Festzelt an der von-der-Recke-Straße beginnt. Der restliche Festverlauf am Samstag, Sonntag und Montag gleicht der Programmfolge in den Vorjahren.

33 Gründungsmitglieder am 29. Juni 1919

In der zu Jahresbeginn veröffentlichten Festchronik präsentieren sich nicht nur die verschiedenen Abteilungen der mehr als 2000 Mitglieder starken einzigen Schützenbruderschaft der Sennegemeinde – natürlich wird auch ein Blick in die Historie geworfen. 33 Mitglieder waren es 1919, die zur Gründung des Vereins, den sie damals noch »Bürger-Schützen-Verein Hövelhof« nannten, zusammenkamen. Zwei Wochen später zur ersten Generalversammlung in der Gastwirtschaft Epping konnte Oberst Stephan Dormeier bereits 100 Mitglieder begrüßen. Noch im selben Jahr folgte das erste Vogelschießen: Am 17. August 1919 wurde Heinrich Eschen am Alkenbrink erster Schützenkönig, das erste Schützenfest wurde am 7. und 8. September 1919 in drei großen Festzelten auf Brinks Wiesen an der Bielefelder Straße gefeiert.

Freitag, 21. Juni 19 Uhr Jubiläums-Festabend Samstag, 22. Juni 16 Uhr Schützenmesse; 17.15 Uhr Kranzniederlegung am Mahnmal; Biwak; 19.30 Zapfenstreich; 20 Uhr Festball Sonntag, 23. Juni 14.30 Uhr Festmarsch zum Festplatz; Festansprache, Parade; 19 Uhr Festball Montag, 24. Juni 10 Uhr Frühschoppen; 13 Uhr Bierkönigschießen, 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen; 17 Uhr Auffahrt König und Hofstaat, Parade; 20 Uhr Festball

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges hin wurde der Bürger-Schützen-Verein durch eine Verordnung der Militärregierung zunächst aufgelöst, gründete sich dann aber am 23. Januar 1949, wiederum im Saal Epping, als St.-Hubertus-Schützenbruderschaft neu.

Fünf Kompanien

Im Jubiläumsjahr besteht die Bruderschaft aus fünf Kompanien: der Dorfkompanie, der Klausheider Kompanie, der Hövelsenner Kompanie, der Mühlenkompanie und der Hövelrieger Kompanie. Zusätzlich gibt es einen Schießsport- und eine Fahnenschwenker-Abteilung. In der Bruderschaft sind zwei Musikzüge integriert, das Schützen-Tambours-Corps Hövelriege und die Blaskapelle Hövelriege . Weitere wichtige Gruppierungen sind die Reiteradjutanten, die Fahnenoffiziere und die 1965 gegründete Jungschützenabteilung.

Böllerschützen und Laienschauspieler

Zum Verein gehören außerdem die Fürstbischöflichen Böllerschützen und die Laienspielgruppe . 2009 wurde das mit großem ehrenamtlichen Engagement errichtete Schützen- und Bürgerhaus eingeweiht, das 1000 Sitzplätze bietet. Im selben Jahr richtete die Bruderschaft das Bundesschützenfest des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Hövelhof aus.

König Frank Bröckling steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Jubiläumsfestes steht am Wochenende Schützenkönig Frank Bröckling, der am Pfingstsonntag mit dem 290. Schuss den Vogel aus dem Kugelfang holte und sich so zum Nachfolger von Bürgermeister Michael Berens kürte. Heidi Auster ist Königin an seiner Seite. Mit dem Leiter der Reiteradjutanten freut sich die Klausheider Kompanie, die mit Matthias Plugge auch den Apfelkönig stellt. Die Dorfkompanie freut sich mit Kronprinz Michael Wiethoff und Zepterprinzen Martin Weisgut.