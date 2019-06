Dennis Rüsing sorgt mit seiner Firma LED-Aquaristik in Hövelhof für die passende Beleuchtung für die vielen Fische in deutschen Haushalten. Er selbst hat im Eigenheim ein 2000-Liter-Aquarium stehen – der Grund für die Unternehmensgründung. Foto: Lukas Brekenkamp

Von Lukas Brekenkamp

Hövelhof (WB). Früher haben gleich mehrere Aquarien in seinem Zimmer Platz gefunden – heute liefert er die passende Beleuchtung dafür nach ganz Europa. Dennis Rüsing ist Geschäftsführer der LED-Aquaristik in Hövelhof. Dass eine hohe Nachfrage besteht, ist für ihn klar: »Der Fisch steht in deutschen Haushalten an einer vorderen Stelle«, sagt Rüsing.