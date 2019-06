An diesem Wochenende ist die Schloßstraße zwischen Pfarrkirche und Rathaus vorübergehend wieder frei. Ab Mittwoch, 26. Juni, ist sie dann wieder gesperrt, diesmal dann komplett von der Hauptkreuzung bis zum Kreisel Bielefelder/Gütersloher Straße.

Hövelhof (WB/mobl). Zum Jubiläumsfest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hövelhof an diesem Wochenende, 22./23. Juni, ist die Schloßstraße vorübergehend frei. Der vierte Bauabschnitt auf Höhe des Pfarrheims konnte früher als geplant fertig gestellt werden, so dass die Schloßstraße von Freitagnachmittag an wieder durchgehend befahrbar ist.