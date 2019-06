Hier eröffnet am 1. August die provisorische Kita-Gruppe der Maltester: Malteser-Ortsbeauftragter Franz Kudak, Mridul Datta, Saber Jimie, Yousef Rajab und Ralf Daut (von links) am Hövelmarkt. Auch Maskottchen Ritter Malte ist mit von der Partie. Foto: Frank Kaiser/Malteser

Hövelhof (WB/mobl). Die provisorische Kindergartengruppe der Malteser in Hövelhof geht zum 1. August am Hövelmarkt 4 an den Start. Wie die Malteser mitgeteilt haben, haben in der zuvor leer stehenden Immobilie jetzt die Renovierungsarbeiten begonnen.