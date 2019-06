Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Von der »heißen Phase« im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt kann man in Hövelhof aktuell wohl nicht nur aufgrund der tropischen Temperaturen sprechen: Etwa acht Wochen lang brauchen alle Verkehrsteilnehmer nun wieder besondere Geduld, denn so lange ist von Mittwoch, 26. Juni, an voraussichtlich die Schloßstraße rund um die Fußgängerampel am Rathaus komplett gesperrt .

Die Baumaßnahme

Zu Beginn der Baumaßnahme werden die Kanäle erneuert und Leerrohre verlegt. Wenn alles nach Plan verläuft, werden in etwa anderthalb bis zwei Wochen zwischen Kreisel Bielefelder Straße und Einmündung Bahnhofstraße (dort, wo sich rund um die Ampel die gepflasterten Flächen befinden, die über die Jahre abgesackt sind) das Pflaster und der gesamte Asphalt entfernt und die Straße ausgekoffert, bevor neuer Asphalt aufgebracht wird. Auf die gepflasterten Flächen wird in Zukunft verzichtet, stattdessen werden Linksabbiegerspuren in die Kirchstraße und in die Bahnhofstraße auf der Schloßstraße aufgemalt.

Hier ist die Schloßstraße gesperrt. Foto: Atelier/Büscher Hier ist die Schloßstraße gesperrt. Foto: Atelier/Büscher

Gespräche laufen derzeit noch bezüglich der Einmündung Kirchstraße (zwischen dem Dänischen Bettenlager und der Bäckerei Jüde). Planer Günter Drilling sagt: »Diese Ecke hat sich als Unfallschwerpunkt herauskristallisiert. Hier kommt es häufig zu Unfällen mit Radfahrern.« Daher soll bei einem Ortstermin mit dem Landesbetrieb Straßen NRW, dem Kreis, der Polizei und dem Hövelhofer Ordnungsamt nun besprochen werden, ob man im Zuge der Bauarbeiten den durchgehenden, gepflasterten Fuß- und Radweg auflöst und stattdessen die Straßeneinmündung Kirchstraße asphaltiert, so wie es auch gegenüber an der Bahnhofstraße schon lange der Fall ist.

Umleitungen

Der überregionale Verkehr wird wie während der ersten Bauabschnitte westlich um Hövelhof herumgeführt. Die Umleitung zwischen der Bielefelder Straße im Norden und dem Klausheider Kreisverkehr im Süden folgt den Landesstraßen über Riege, Espeln und Ostenland. Die Umleitung des regionalen Verkehrs zwischen der Hauptkreuzung und dem Kreisverkehr Gütersloher Straße/Bielefelder Straße/Schloßstraße erfolgt in beide Richtungen über Espeln. »Wir würden uns wünschen, dass viele Autofahrer diese Umleitungen nutzen, auch wenn sie zunächst weit erscheinen. Ich glaube nicht, dass gerade im Berufsverkehr eine Zeitersparnis herausspringt, wenn man sich stattdessen durch die Wohnquartiere schlängelt«, sagt Bürgeramtsleiterin Petra Schäfers-Schlichting. Von der Hauptkreuzung/Allee aus erreichbar bleiben die Parkplätze an der Schloßstraße vor dem Rathaus, der Kita St. Johannes und den Geschäften.

Busse

Sämtliche Buslinien können die Haltestellen am Bahnhof nicht mehr anfahren. Daher wurden Ersatzhaltestellen am Café Hegemann am Schmiedeteich eingerichtet. »Gerade in der Raiffeisenstraße und dem Schmiedeteich rechnen wir durch die Busse mit erhöhtem Verkehrsaufkommen«, sagt Bürgeramtsleiterin Petra Schäfers-Schlichting. »Großartige Alternativen hatten wir aber auch nicht, da es halt zur Schloßstraße keine Parallelstraße gibt«, ergänzt Bauamtsleiter Andreas Markgraf.

Die Haltestellen Bahnhof, Rathaus und katholische Kirche können während der Bauphase nicht angefahren werden. Als Ersatzhaltestelle werden die Haltestelle Hegemann (Schmiedeteich) beziehungsweise Schulzentrum genutzt.

Für die Linien ergeben sich folgende Änderungen:

• Linie R20 Paderborn – Hövelhof: Die Linie bedient aus der Bentlake kommend die Haltestelle Schulzentrum und dann Hegemann. Bei den meisten Fahrten wird dort von der R20 auf die Linie 421 umgestellt. Die Busse verlassen anschließend Hövelhof über die Raiffeisenstraße, von-der Recke-Straße und Bielefelder Straße. Die aus Espeln ankommenden Busse der Linie 421 befahren den Grünen Weg, die Kirchstraße und die Brandtstraße.

• Linie 73 Gütersloh – Hövelhof: Die aus Gütersloh kommenden Busse fahren über die Gehastraße auf dieBielefelder Straße. Direkt hinter dem Bahnübergang biegen die Busse in von-der-Recke-Straße ein und erreichen über die Jägerstraße die Haltestelle Hegemann. In Richtung Gütersloh fahren die Busse ab der Haltestelle Hegemann über die Raiffeisenstraße, von-der Recke-Straße, Bielefelder Straße und Geha­straße zur Gütersloher Straße.

• Linie D3 Delbrück Hövelhof: Die Linie wendet bei Fahrten, die eigentlich in Richtung Bahnhof verkehren, an der Haltestelle Hegemann. Die Bedienung der Bentlake im Schulverkehr bleibt unverändert.

Schulverkehrslinie 422 bis 427: Bei den betroffenen Linien entfallen die Haltestellen Friedhof, Bahnhof und Rathaus. Der Bahnhof wird ersetzt durch Haltestelle Hegemann.

• Nachtexpress NE 19 Paderborn – Espeln/Hövelriege: Bei Fahrtziel Espeln: gleicher Weg wie R20/421; bei Fahrtziel Hövelriege: gleicher Weg wie Linie 73.

Einbahnstraßen

Die aus den vorherigen Bauabschnitten bekannten Einbahnstraßenregelungen bleiben nahezu komplett bestehen. »Das dient vor allem dazu, den Verkehr zu kanalisieren und zu verhindern, dass bestimmte Straßen in verschiedenen Wohnquartieren übermäßig durch Schleichverkehre belastet werden«, sagt Bürgeramtsleiterin Pe­tra Schäfers-Schlichting. Einbahnstraßenregelungen gelten zum Beispiel nach wie vor für die Brandtstraße, die Dr.-Schmidt-Straße, die Bachstraße und die Raiffeisenstraße. Aufgehoben wird die Einbahnstraße am Feldhagen zwischen Bahnhof- und Westfalenstraße. Die Bahnhofstraße ist unterdessen aus Richtung Sennestraße kommend Sackgasse.

Zeitliche Planung

Bewusst habe man den umfangreichen fünften und letzten Bauabschnitt in die Sommerferien gelegt, die am 15. Juli beginnen, heißt es aus dem Rathaus. »Mit dem Ferienbeginn wird der Verkehr rund ums Rathaus deutlich nachlassen«, erwartet auch Bauunternehmer Mathias Schlotmann. Er rechet mit einer Bauzeit von etwa acht Wochen, so dass die Schloßstraße Ende August wieder freigegeben werden könnte.