Von Freitag an wieder regulär geöffnet: das Hövelhofer Sennebad. Foto: Jörn Hannemann

Hövelhof (WB/mobl). Das Hövelhofer Sennebad ist am Freitag, 28. Juni, wieder regulär geöffnet. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt.

Am Mittwoch und Donnerstag musste das Hallenbad am Schulzentrum wie berichtet aufgrund eines Personalengpasses kurzfristig geschlossen bleiben . Von Freitag an steht wieder genügend Personal zur Verfügung.