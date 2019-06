Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Zuerst brauchte Samuel Koch eine kleine Abkühlung in Schlotmanns See – und dann lieferte der vermutlich bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschlands eine wahrlich erfrischende Vorstellung vor 300 Zuschauern in der Hövelhofer Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk.

35 Grad im Schatten und gefühlt auch rund um den Altar: Samuel Koch hatte sich den bisher wärmsten Tag des Jahres ausgesucht, um auf Einladung des Sennekults und der Initiative »Woanders glauben« in die Sennegemeinde zu kommen.

Seit seinem Unfall kann Koch nicht mehr schwitzen

Was für den »Normalbürger« schon unangenehm ist, war für den 31-jährigen Schauspieler ein echtes Problem, wie er freimütig schilderte: »Aus der Klimaanlage meines Autos strömt nur noch heiße Luft und ich habe es heute auf dem Weg von Bad Hersfeld nach Hövelhof bitter bereut, dass wir das nicht haben reparieren lassen. Seit meinem Unfall 2010 bei ›Wetten dass‹ kann ich nicht mehr schwitzen, das heißt, mein Körper kühlt sich auch nicht mehr selbst herunter.« Das liege an einer Störung des vegetativen Nervensystems durch den Unfall.

Doch die Veranstalter wussten Rat: Sennekult-Vorsitzender Mathias Schlotmann stellte spontan sein herrliches Außengelände an der Staumühler Straße zur Verfügung, so dass Samuel Koch sich in Schlotmanns See abkühlen konnte. »Das war wie eine Taufe im physischen Sinne«, schmunzelte der Buchautor zu Beginn der Lesung, während sich vor der Bühne zahlreiche Zuschauer mit ihren Eintrittskarten versuchten, Luft zuzufächeln.

Auch Jana Schrautemeier war neugierig auf die Lesung

Unter den Besuchern war auch Jana Schrautemeier aus Westenholz, die ein ähnliches Schicksal erlitt wie Samuel Koch. Sie ist seit einem Voltigierunfall gelähmt : »Ich bin sehr neugierig auf seinen Auftritt und möchte auch unbedingt seine Bücher lesen«, sagte die Schülerin.

Angekündigt war eine Lesung aus »Rolle vorwärts« , aber Samuel Koch hatte auch sein druckfrisches Werk »Stehaufmensch« dabei und kombinierte spontan Auszüge aus beiden Büchern. »Kann man mich eigentlich verstehen? Vor lauter Seegedümpel hatten wir gar keine Zeit für einen Soundcheck«, fragte er schmunzelnd. Er konnte unbesorgt sein: Die Zuschauer konnten ihm bestens folgen – sowohl akustisch als auch inhaltlich.

»Meine Mutter sagte immer: ›Stell dich nicht so an!‹«

Eine robuste, positive Grundzufriedenheit helfe ihm dabei, sein neues Leben seit dem schlimmen Unfall 2010 anzunehmen, sagte Koch: »Ich bin nah an der Sonne gebaut.« Einen Spruch seiner Mutter aus Kindheitstagen nehme er sich dabei regelmäßig zu Herzen: »Stell dich nicht so an, hat sie uns Kindern oft gesagt.« Für sein neues Buch hat sich Koch intensiv mit dem Thema Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit) beschäftigt – ist aber zu dem Schluss gekommen, dass es dafür kein allgemeingültiges Patentrezept für Jedermann gibt: »Deswegen trägt mein Buch auch den Untertitel »Kein Resilienzbuch«, es gibt keine universell anwendbaren Ratschläge, es hilft nicht jedem dasselbe.«

Man könne versuchen, konsequent davon auszugehen, dass das Schönste im Leben noch vor einem liegt, riet Koch: »Das führt dazu, dass man öfter mal ›Na und‹ sagt, statt sich über vermeintlich Suboptimales zu ärgern.« Immer klappe das aber auch nicht, gibt der 31-Jährige zu: »Besonders allergisch reagiere ich auf den Satz: ›Das geht nicht!‹, den verabscheue ich, seit ich nach meinem Unfall im Krankenhaus feststellen musste, was tatsächlich alles nicht mehr geht.«

Vierfach das Genick gebrochen

Seinen Unfall vor laufenden Kameras bei »Wetten dass« fasst er kurz zusammen: »Ich habe mir viermal das Genick gebrochen, kann keinen Finger mehr rühren, bin rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen und hatte keinen Plan B.« Mit flotten Sprüchen und viel Augenzwinkern sorgt er aber dafür, dass die Zuhörer vielleicht kurz einen Kloß im Hals spüren, wenig später bei manchen Schilderungen aber auch wieder herzlich lachen können.

»Das war ein bemerkenswertes Gleichgewicht aus Tiefgang und Unterhaltung«, bilanzierte Gemeindereferent Bertold Filthaut nach der Lesung. Zeit für Gespräche nahm sich Samuel Koch nach seinem Auftritt auch noch – schließlich hatte er auch schon in der Kirche von der »Bratwurst vom Bratwurstbratgerät« geschwärmt, die mit passenden Getränken auf dem Kirchplatz serviert wurde.

Vielleicht konnte er da auch noch klären, ob man »Hövelhof« nach dem Umlaut mit »V« oder mit »W« ausspricht. Während der Lesung hatte er keine klare Antwort aus dem Publikum bekommen. »Dann nuschel ich das zur Not halt weg«, grinste Koch. Erfrischend eben.