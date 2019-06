Die Grüne Jugend demonstrierte am Donnerstag vor dem Hövelhofer Rathaus für Ökostrom. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Die Gemeinde Hövelhof will in ihren kommunalen Gebäuden künftig mehr als bisher auf Ökostrom setzen. Auf einen entsprechenden Antrag von Bündnis 90/Die Grünen hin sagte Bürgermeister Michael Berens im Haupt- und Finanzausschuss, die Gemeinde beabsichtige ohnehin, sich an der geplanten kreisweiten Ausschreibung für Ökostrom zu beteiligen.