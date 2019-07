Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand der Transporter bereits in Vollbrand. Foto: Tim Kesselmeier/ Feuerwehr Hövelhof

Hövelhof/Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Einsatzkräfte der Freiweilligen Feuerwehr Hövelhof wurden am Donnerstagabend um 21.45 Uhr zu einem Brand eines Kleintransporters an die Bielefelder Straße, kurz vor der Auffahrt zur A33, gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der mit Holz beladene Transporter bereits in Vollbrand.