Von Jürgen Spies

Hövelhof (WB). Noch bis zum 9. August zeigt Frank Hake im Foyer des Rathauses in Hövelhof die Bilderausstellung »Heide in Öl«.

Als der damals fünfjährige Steppke, Jahrgang 1944, mit seinen Eltern von Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) aus nach Schloß Neuhaus zog, führten die sonntäglichen Spaziergänge mit der Familie oft in die Senne. Die Erinnerungen und Erlebnisse daran haben den seit 1977 in Paderborn-Elsen wohnenden Hobbymaler Frank Hake nie losgelassen. Oft ist er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der weiten Sennelandschaft gewesen, um sich Inspirationen für Ölgemälde zu holen.

Im Foyer des Rathauses der Sennegemeinde Hövelhof zeigt Frank Hake noch bis zum 9. August seine Bilderausstellung »Heide in Öl«. Anlässlich der Ausstellungseröffnung sagte Bürgeramtsleiterin Petra Schäfers-Schlichting, die Gemeindeverwaltung sei gern der Anfrage des Hobbykünstlers nachgekommen, um das Foyer vorübergehend zur Galerie werden zu lassen.

Zu sehen sind knapp zwei Dutzend Bilder, die die Senne an vielen verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Jahreszeiten und manchmal auch unterschiedlichen Tageszeiten zeigen. Ferner hat Hake die St.-Josefs-Kapelle und die alte Hövelsenner Kirche (um 1900) gemalt.

Der Paderborner Heimatfreund und Zeichner Egon Hüls sagte in einem Grußwort zur Eröffnung, die Senne sei eben ein ganz besonderes Stück Natur. »Darauf kann die ganze Region stolz sein!« Frank Hake habe als Autodidakt die besondere Gabe, Landschaften naturalistisch in schöner Farbgebung zu malen; das Zeichnen von Menschen, die Personendarstellung, liege ihm dagegen weniger.

So richtig durchgestartet ist Frank Hake, der bei der Ausstellungseröffnung von seiner Ehefrau, den Kindern und Enkelkindern begleitet wurde, mit dem Malen erst Mitte der 80er Jahre, als er sich dafür mehr Zeit nehmen konnte. Die Senne zählt zu seinen absoluten Lieblingsmotiven.