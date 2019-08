Um Nenas »Extrawünsche« gibt es in Hövelhof derzeit viele Gerüchte. Sie trinkt zum Beispiel Mondquellwasser. Foto: Oliver Schwabe

Von Ingo Schmitz

Hövelhof (WB). Auch eine Woche nach ihrem Auftritt beim Sennekult in Hövelhof ist Deutschrockerin Nena ein Gesprächsthema in der Gemeinde. Hintergrund sind eine Reihe von Wünschen und »Auflagen«, die die Sängerin dem Verein vorab gestellt haben soll. Die Spekulationen darüber schießen inzwischen ins Kraut.

Unter anderem habe die Künstlerin so genanntes Mondwasser bestellt, heißt es. Die Rede ist auch davon, dass sie unbedingt in einem weißen Mercedes habe chauffiert werden wollen. Sennekult-Geschäftsführer Christian Bökamp räumt nun auf Anfrage dieser Zeitung mit einigen Gerüchten auf.

Alle Künstler hätten besondere Wünsche, da mache Nena keine Ausnahme, relativiert Bökamp nach zehn Jahren Sennekult-Erfahrung und vielen Begegnungen mit prominenten Gästen die Gerüchte um Nena.

Ganz oben auf der Kuriositätenliste steht bei der 59-jährigen Sängerin allerdings das Thema »Mondwasser«, mit dem sie schon bei anderen Auftritten in der Republik für Stirnrunzeln gesorgt haben soll.

Doch Christian Bökamp sorgt nun für Aufklärung. »Das ist nichts besonderes, sondern ganz normales Mineralwasser von St. Leonhard. Das heißt Mondquellwasser und das kann man in jedem Biomarkt kaufen. Auch in Hövelhof gibt es das auf Lager. Dadurch soll man dreimal mehr Energie bekommen – oder so ähnlich. Ich glaube, das ist alles Kopfsache«, meint er. Ansonsten sei Nena unkompliziert gewesen.

Wände nicht weiß gestrichen

Ihm selbst sei zugetragen worden, dass extra für Nena die Wände im Schützen- und Bürgerhaus hätten weiß gestrichen werden müssen. Dazu Bökamp: »Das ist völliger Quatsch. Das Haus sieht immer noch aus wie vorher. Der Backstage-Bereich ist zudem ordentlich und sauber verlassen worden.«

Ein weiteres Gerücht lautet, Nena habe zwar ein Zimmer buchen lassen, habe dort aber nicht übernachtet. »Der Verein Sennekult hat für Nena kein Zimmer gebucht. Nena und die Produktion sind mit einem Nightliner gekommen. Wir haben allerdings für Nena ein Dinner im Hotel Viktoria organisiert. Nach dem Essen sind dann alle abgereist.«

Ausflug zu den Emsquellen

Und wie war das nun mit dem weißen Mercedes-VIP-Shuttle? Es habe von der Produktion lediglich die Auflage gegeben, einen so genannten »Runner« zur Verfügung zu stellen – ein Fahrzeug, das von allen genutzt werden konnte, um während der Produktion Dinge zu besorgen, die fehlen. »Für den Fall, dass Nena etwas eher gekommen wäre, hatten wir ein zweites Fahrzeug organisiert, um ihr den Ort und die Emsquellen zu zeigen. Einige Leute von der Produktion haben das sogar in Anspruch genommen«, sagt der Geschäftsführer. Unterm Strich sei Nena nicht komplizierter als andere Künstler auch. Bökamp: »Wir hatten nach dem Konzert ein Gespräch mit ihr, sie war umgänglich und ganz zufrieden.«

Würde Sennekult Nena wieder buchen? Vielleicht nicht unbedingt in den nächsten zwei, drei Jahren, meint Bökamp. Denn etwas mehr zeitlicher Abstand zum letzten Konzert sei wohl notwendig, um wieder das Publikum zu begeistern. »Nena ist aber trotzdem immer wieder gerne hier gesehen«, stellt Bökamp klar.

In der kommenden Woche will sich der Verein Sennekult zusammensetzen, um die Zukunft zu beraten. »Die Frage ist, ob wir das Open-Air weiter ausbauen wollen. Der Verein muss entscheiden, ob jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Konzert stattfinden soll«, sagt der Geschäftsführer.