Hövelhof (WB/wip). Ein 78-jähriger Mann aus Hövelhof ist nach einem Unfall am Freitagabend gestorben. Der Senior war gegen 21.07 Uhr in Hövelhof auf dem Fahrradweg an der Gütersloher Straße stadtauswärts Richtung Kaunitz mit einem dreirädrigen Fahrrad unterwegs.