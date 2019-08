Harald Gülzow im Labormobil beim Analysieren einer Brunnenwasserprobe: Am Montag, 26. August, steht das Labormobil auf dem Hövelmarktplatz in Hövelhof.

Das sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins VSR-Gewässerschutz mit Sitz in Geldern am Niederrhein. Grund: »Nitrate und Pestizide können das Grundwasser der landwirtschaftlich intensiv genutzten Region belasten. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Viele Beeinträchtigungen kann man nicht sehen oder riechen.«

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der Organisation VSR-Gewässerschutz erfahren. Es hält am Montag, 26. August, auf dem Hövelmarktplatz in Hövelhof.

Basisuntersuchung kostet 12 Euro

Wichtiger Tipp: Zur Probe­nahme und zum Transport sollten Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 Liter Flaschen aus Kunststoff. Auch aus anderen Teilen des Kreisgebietes und darüber hinaus können in Hövelhof Wasserproben abgegeben werden, die Projektleiter Diplom-Physiker Harald Gülzow und ein Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst von 9 bis 11 Uhr am Labormobil entgegennehmen.

Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung wird bereits vor Ort gemacht, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.

Susanne Bareiß-Gülzow: »Die Brunnenbesitzer werden mit ihren Messwerten nicht allein gelassen. Das Team VSR berät anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Außerdem beantwortet Harald Gülzow freitags zwischen 9 und 12 Uhr Fragen unter 02831/9763342.«

Hoher Eisengehalt hat Vor- und Nachteile

VSR-Gewässerschutz sei es wichtig, dass die Menschen über Belastungen des Grundwassers informiert sind. Messergebnisse werden deshalb regelmäßig in Karten zusammengefasst, um Belastungsschwerpunkte deutlich erkennbar zu machen. So wurde auch eine Nitratkarte NRW 2018 erstellt, die auf der Homepage der Gewässerschützer eingesehen werden kann.

Nitrat ist ein Bestandteil von Dünger. Werden Gülle, Gärreste und Mineraldünger aufgebracht, besteht immer die Gefahr, dass Nitrat ins Grundwasser gelangt. Dadurch kommt es häufig zur Nitratbelastung von Brunnenwasser. Wasser mit höheren Nitratkonzentrationen ist aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Trinken geeignet. Auch die Verwendung zum Befüllen eines Planschbeckens oder Teichs wird eingeschränkt. Beim Gießen ist es wichtig, die Nitratkonzentration zu kennen. Nitrat kann im Grundwasser aber auch abgebaut werden. Allerdings entsteht dabei gelöstes Eisen. Viele Brunnenbesitzer stellen fest, dass ihr Brunnenwasser immer eisenhaltiger wird. Das ist ein Segen und ein Fluch zugleich: Ihr Wasser weist immer noch eine sehr geringe Nitratbelastung auf. Doch eine hohe Eisenkonzentration im Brunnenwasser kann das Wasser gelb-orange verfärben. Durch die Ablagerungen kann es zu verstopften Leitungen und Schäden an Geräten kommen.

Weitere Informationen unter www.vsr-gewässerschutz.de/.