Hövelhof (WB/spi). Die Arbeiten am fünften und letzten Bauabschnitt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt in Hövelhof sind in den vergangenen Wochen reibungslos verlaufen und können nun sogar vorzeitig abgeschlossen werden.

Wie die Gemeindeverwaltung am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird die Straßensperrung in der Schloßstraße im Abschnitt Rathaus/Höhe Einmündung Bahnhofstraße bis zum Kreisel Gütersloher Straße schon am Freitag im Laufe des Nachmittags aufgehoben. Damit gibt es wieder freie Fahrt in der Nord-Süd-Ortsdurchfahrt. Die teilweise mit nicht unerheblichen Umwegen verbundenen Umleitungen können aufgehoben werden.

Matthias Schlotmann, Chef der bauausführenden Hövelhofer Firma sagte am späten Donnerstagnachmittag auf Anfrage, die Bauarbeiten am letzten Baubschnitt seien bei über Wochen hinweg baufreundlichem Wetter optimal verlaufen. Positiv hielt der Bauunternehmer außerdem fest, dass es mit sämtlichen Anliegern stets ein gutes Zusammenspiel gegeben habe. »Wir werden am Freitag noch die Markierungen aufbringen. Die Vormarkierungen sind schon gemacht«, deutete Schlotmann an, dass auch dieser letzte Schritt flott vonstatten gehen wird.

Die Fußgängerampel in der Schloßstraße (Höhe Wichmann­allee) kann nach Auskunft der Gemeindeverwaltung jedoch erst am Montag, 26. August, in Betrieb genommen werden.

Der Linienverkehr nimmt den regulären Fahrplan am Samstag, 24. August, wieder auf. Die Ersatzhaltestellen werden von diesem Zeitpunkt an gestrichen.