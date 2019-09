Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Im August kommenden Jahres soll die neue Kindertagesstätte der Malteser in Hövelhof eröffnen – nur wo, das ist offenbar immer noch unklar. Nachdem sich der geplante Standort auf dem Gelände des Gastro-Centers an der Delbrücker Straße/Ecke Küsterkamp zerschlagen hatte (das WB berichtete), hatten sich in der Sennegemeinde Gerüchte entwickelt, geplant sei nun, das alte Bücherei-Gebäude an der Bahnhofstraße abzureißen und auf diesem Areal dann die neue sechsgruppige Malteser-Kita zu bauen. Die Gemeinde Hövelhof und das Jugendamt des Kreises Paderborn haben diese Gerüchte jetzt zurückgewiesen.