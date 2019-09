Hövelhof (WB). Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Hövelhof Nylonschnüre quer über die Fahrbahn der Wichmannallee gespannt. Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht Zeugen, die den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beobachtet haben.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Lieferwagens war am Sonntag gegen 20.45 Uhr von der Allee aus in die Wichmannallee eingebogen. Nachdem er einen lauten Knall wahrgenommen hatte, hielt er an, um nach der Ursache zu suchen. Dabei entdeckte er eine etwa zwei Millimeter starke Nylonschnur auf der Fahrbahn. Sie muss zuvor in einer Höhe von etwa 115 Zentimetern an einem Laternenmast und an einem Gartenzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite befestigt gewesen sein.

Der 23-Jährige stellte außerdem fest, dass rund zehn Meter weiter, in Höhe der Abzweigung zum Hubertusweg, eine weitere Nylonschnur gespannt worden war. Die Schnur war in einer Höhe von 95 Zentimetern von einem Gartenzaun zum gegenüberliegenden Gartenzaun befestigt.

Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.