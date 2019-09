Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Die Malteser haben ein neues Grundstück für ihre geplante Kindertagesstätte in Hövelhof gefunden. Nach Angaben des Verbandes soll die Kita nun am Hollandsweg 83 entstehen. Ursprünglich war der Bau an der Delbrücker Straße/Ecke Küsterkamp geplant gewesen .