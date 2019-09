Von Jürgen Spies

Hövelhof (WB). Dass seine Kochkünste praktisch jährlich ausgezeichnet und in führenden Guides erwähnt werden, kennt Florian Brink. Der Inhaber und Chef de Cuisine des Gasthofs Brink an der Allee in Hövelhof freut sich darüber nach wie vor und immer wieder, hängt das aber nicht an die große Glocke. »Auf die jüngste Auszeichnung bin ich aber schon ziemlich stolz«, erzählt der Meisterkoch.