Der geplante Bau einer Kindertageseinrichtung hatte in den vergangenen Wochen für Turbulenzen gesorgt, nachdem der Kauf des Gastro-Center-Areals an der Delbrücker Straße gescheitert war. Recht kurzfristig gelang es aber, eine Alternative zu finden. Der Kindergarten der Malteser soll jetzt am Hollandsweg 83 errichtet werden.

Satzung muss vor Baubeginn erweitert werden

Um dies bauplanerisch zu ermöglichen, muss die Gemeinde Hövelhof eine Erweiterung der Ergänzungssatzung Mühlenschulweg/Wilhörster Teich bis zum Hollandsweg vornehmen. An der Kita am nordöstlichen Rand des Hövelhofer Ortskerns soll ein Parkplatz mit 30 Stellplätzen für das Kindergartenpersonal sowie für Besucher und Eltern entstehen. Der schon vorhandene Schotterweg soll im Zuge der Erschließung zu einer gut befahrbaren Straße ertüchtigt werden.

Der Rat sprach sich dafür aus, den Einleitungsbeschluss und den Entwurfsbeschluss zu fassen. Außerdem wurde die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der Träger öffentlicher Belange auf der Grundlage der Entwurfsplanung beschlossen.

Auch Wohnhäuser könnten nahe der Kita entstehen

Bürgermeister Michael Berens wies darauf hin, dass mit der Planung außerdem die Möglichkeit der Bebauung des Außenbereiches unweit des geplanten Kindergartens geschaffen werden könne. Es könnten, so Berens, zur Abrundung des Bereiches drei oder vier Wohnhäuser entstehen. Zulässig sind dort nur Einzel- und Doppelhäuser mit maximal einer Wohnung.

In einer Anliegerversammlung sollen die Planungen nun öffentlich vorgestellt werden. Udo Neisens (CDU) sagte, der Dialog mit den Bürgern sei wichtig; er könne sich vorstellen, dass noch Fragen auftauchen, die dann zu klären sein werden. Insgesamt gesehen werde der Bau des Kindergartens unter Trägerschaft der Malteser dazu führen, den Kitaplatz-Engpass zu beheben .

Geht in den kommenden Wochen alles glatt, »kann voraussichtlich schon in der nächsten am 7. November, spätestens aber in der übernächsten Ratssitzung die Satzung beschlossen und verabschiedet werden«, sagte Bürgermeister Berens. Einem zügigen Baubeginn der neuen Kita würde dann nichts mehr im Wege stehen.