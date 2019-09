Hövelhof (WB/spi). Auch in kleineren Kommunen wie Hövelhof (aktuell etwa 16.500 Einwohner) ist es in den vergangenen Jahren gerade für Geringverdiener oder Leistungsbezieher zunehmend schwieriger geworden, an eine kleinere und somit bezahlbare Wohnung zu kommen.

Die SPD-Fraktion im Hövelhofer Rat hat das Thema »Sozialer Wohnungsbau« aufgegriffen und der Gemeindeverwaltung ein Fragebündel zukommen lassen, das jetzt in der jüngsten Ratssitzung Bürgeramtsleiterin Petra Schäfers-Schlichting beantwortete. Die SPD wollte wissen, wie hoch der Anteil an gefördertem sozialen Wohnungsbau in Hövelhof ist.

Derzeit 217 öffentlich geförderte Mietwohnungen

Schäfers-Schlichting sagte dazu, dass es in Hövelhof derzeit 217 öffentlich geförderte Mietwohnungen gibt. Eine tagesaktuelle Statistik darüber werde nicht geführt. Auf der Basis statistischer Daten aus dem Jahr 2017 geht hervor, dass sich der Wohnungsbestand in der Sennegemeinde insgesamt auf 7070 beziffert. Der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern an allen Wohnungen beträgt 64,7 Prozent (NRW-Mittelwert: 41,3 Prozent); der Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an allen Wohnungen liegt in Hövelhof bei 31,1 Prozent (NRW: 54,4); der Anteil des geförderten Mietwohnungsbestandes an allen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern liegt in der Sennegemeinde bei 10,4 Prozent (NRW: 9,4; Kreis Paderborn; etwa 9,8).

Gemeinde selbst vermietet nur sieben Wohnungen

Ferner erkundigte sich die SPD danach, wie viele Wohnungen die Gemeinde noch selbst vermietet. Nach Auskunft der Bürgeramtsleiterin ist die Anzahl sehr überschaubar und beziffert sich auf sieben. Die von der Gemeinde vermieteten Wohnungen sind nicht aus öffentlichen Mitteln gefördert und unterliegen keiner Mietpreis- und Belegungsbindung.

Zur Frage, wie viele mögliche Leistungsbezieher (mit Bezugsschein) es in Hövelhof für sozialgeförderten Wohnraum gibt, sagte Petra Schäfers-Schlichting, eine verlässliche Zahl dazu könne nicht ermittelt werden. Und ein Rückschluss aus der Anzahl von Beziehern bestimmter Sozialleistungen könne nicht gezogen werden.

Näher ging die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters auf das Thema Wohnberechtigungsschein ein, der erteilt werden könne, wenn die nach der Personenzahl gestaffelte Einkommensgrenze eingehalten wird. Diese Einkommensgrenze betrage in NRW 19.350 Euro für einen Einpersonenhaushalt und 23.310 Euro für einen Zweipersonenhaushalt. Für jede weitere zum Haushalt rechnende Person werde ein Zuschlag in Höhe von 5380 Euro gewährt. »Die maßgebliche Einkommensgrenze erhöht sich um 700 Euro je kindergeldberechtigtes Kind«, führte die Bürgeramtsleiterin aus.