Seinen großen Salon an der Bielefelder Straße hat Gerhard Selker zwar 2013 geschlossen – in einem kleinen Ladenlokal an der Allee ist der 75-Jährige aber immer noch für seine Kunden da. Sein 60-jähriges Berufsjubiläum feiert er am 1. Oktober. Foto: Jörn Hannemann

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Ruhestand? Kommt ja überhaupt nicht in Frage! Mit 75 zu Hause sitzen? Unvorstellbar für Gerhard Selker. Der Hövelhofer arbeitet seit 60 Jahren als Friseur, vor 50 Jahren nahm er seinen Meisterbrief in Empfang. Und auch heute noch schneidet er gut und gerne Haare ab.

Seinen großen Salon an der Bielefelder Straße (neben der Modeboutique »Edith M«) hat er zwar 2013 aufgegeben, aber zu Hause die Füße hochlegen, das war nicht das, was Gerhard Selker wollte. »Im Urlaub auf Korsika habe ich am Hafen einen ganz kleinen Friseursalon entdeckt und wusste sofort: so was Schnuckeliges will ich in Hövelhof auch«, sagt Selker. Gesagt, getan – an der Allee fand er ein kleines Ladenlokal und ist seither dort weiterhin für seine Kunden da. Ohne Angestellte, ohne Chemie, ohne Dauerwelle – das reine Friseurhandwerk, den passenden Schnitt bietet er dort nun nach Terminvereinbarung an. »Das ist Beruf, Berufung und Hobby zugleich«, schwärmt er von seiner Leidenschaft an der Schere.

Schaufenster-Deko zieht die Blicke an

Vor seinem Schaufenster bleiben viele Hövelhofer derzeit stehen, denn mit vielen Fotos erinnert Gerhard Selker an sechs Jahrzehnte, die er seinem Traumberuf inzwischen schon treu ist. Da ist der 14-jährige Selker als Azubi in Detmold auf einem Schwarz-Weiß-Bild zu sehen, daneben prangt ein Foto, das ihn mit »Walrossbart« und im typischen 70er-Jahre-Style in seinem Salon an der Bielefelder Straße zeigt.

Karnevalspolonaise durch den Laden

»Früher war direkt neben meinem Geschäft eine Kneipe, da war manchmal ganz schön was los, ab und zu brachte der Wirt auch mal ein Tablett Bier rüber oder es zog zu Karneval eine Polonaise von der Kneipe durch meinen Laden und wieder zurück«, schmunzelt Gerhard Selker. 40 Auszubildende haben bei ihm ihr Handwerk gelernt. »Und alle haben ihre Prüfungen bestanden«, sagt der 75-Jährige nicht ohne Stolz.

Besonders spannend findet es der Hövelhofer, viele Kunden in den letzten Jahrzehnten vom Kindesalter an begleitet zu haben: »Die kommen jetzt mit ihren Kindern und ich sehe, was aus ihnen geworden ist.« Einer, der schon als kleiner Junge in den Salon kam, ist Martin Bretschneider. »Der hat damals immer schon gesagt, dass er Schauspieler werden will, und dann sah ich ihn in ›Wunder von Bern‹ oder in bekannten Fernsehserien.«

Persönliche Gespräche, aber kein Klatsch und Tratsch

Was Gerhard Selker gar nicht mag, ist hingegen das, was man Friseuren im Allgemeinen gerne als Leidenschaft unterstellt: Klatsch und Tratsch. »Natürlich entsteht zu den meisten Kunden ein sehr persönlicher Kontakt. Was ich aber nicht leiden kann, ist, wenn in meinem Salon über Menschen gesprochen wird, die nicht anwesend sind«, sagt Selker.

Sein Augenmerk liege vielmehr stets darauf, die passende Frisur zu jedem »Typ« von Kunden zu finden. »Innovativ, aber typgerecht, kein Kunde hat etwas davon, wenn er mit einer Frisur aus dem Salon geht, die er zu Hause selbst nie wieder so gestylt bekommt«, sagt Gerhard Selker. Jeden Kunden erfasse er in seiner Persönlichkeit: »Ich lese in den Gesichtern, ich scanne die Kopfproportionen. Jeder ist ein Typ – aber nicht jeder weiß es«, sagt der Hövelhofer, der immer wieder Fortbildungen besucht und sich mit Kollegen ausgetauscht hat, sei es im Prüfungsausschuss der Innung, bei internationalen Shows oder in Friseurclubs.

Am 1. Oktober wird gefeiert

Zum Jubiläum hat er seine ersten und seine letzten Mitarbeiter eingeladen. Wer sich ihm und seinem Salon verbunden fühlt, ist eingeladen, am Dienstag, 1. Oktober, auf einen Sekt an der Allee vorbeizuschauen. Dann wird der ein oder andere sicher auch wieder das Thema Ruhestand ansprechen. Und Gerhard Selker wird wie immer antworten: »Ich wünsche mir, noch so lange zu arbeiten, wie mir Gesundheit gegeben ist.«