Vier Tage lang gibts auf der Bühne der Sennebar Musik auf die Ohren. Mit dabei vor »Ingos Naturkost« in der Einkaufsstraße sind dann am Samstagabend auch wieder die Musiker der lokalen Band »Royal Stage Army«. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Der Bauernmarkt auf dem Hövelmarktplatz und das Festzelt auf Stollmeiers Wiese an der Allee sind nicht die einzigen Orte, an denen Hövelmarkt gefeiert wird . Seit Jahren hat auch die gemütliche Sennebar in der Einkaufsstraße bei Hövelhofs größtem Volksfest ihr Stammpublikum.

Ingo Theismann, Inhaber des Bioladens »Ingos Naturkost«, zeichnet mit seinem Team für das Programm in der Sennebar verantwortlich . »Vor etwa 15 Jahren haben wir ganz klein angefangen, und je besser es ankam und je mehr Besucher vorbeikamen, desto größer haben wir das auch aufgezogen«, berichtet Theismann, der als Mitglied der »Siene Puttkers« in der Sennegemeinde und »umzu« auch selbst musikalisch aktiv ist. Am Hövelmarkt-Wochenende aber bleibt die Gitarre im Schrank (Ausnahme: der Auftritt der »Siene Puttkers« auf dem Erntedankempfang des Kreises Paderborn am kommenden Mittwoch, 2. Oktober, im Hövelmarkt-Festzelt am Haus Bredemeier).

Warm Up bereits am Tag der deutschen Einheit

Für Musik in der Sennebar sorgen andere, und auch in diesem Jahr als »Warm Up« einer guten Tradition folgend wieder bereits einen Tag vor Beginn des Volksfestes. »Da der Tag vor Hövelmarkt dieses Jahr der Tag der deutschen Einheit ist, haben wir uns entschlossen, zum Warm Up ganz auf deutsche Musik zu setzen«, sagt Ingo Theismann.

Um 18 Uhr gehts in der Sennebar am Donnerstag, 3. Oktober, los. »Kombinat Schneedruck« heißt die Band, und dabei stehen durchaus bekannte Hövelhofer Namen auf der Bühne: Jenny Otto, Uwe und Erik Schiermeyer, Markus Kersting, Jürgen Kersting, Thorsten Jäger, Christian Reddeker und Andreas Bonke spielen deutsche Rockmusik der vergangenen 30 Jahre. Im weiteren Verlauf des Abends soll es zu einer noch geheimen »Wiedervereinigung« einer weiteren lokalen Band kommen – mehr wird aber noch nicht verraten.

Irische Musik und Guinness vom Fass

Der Freitag, 4. Oktober, steht unter dem Motto »Senne meets Ireland«. Derek C musiziert ab 19 Uhr mit Gitarre und Loopmaschine und covert typisch irische Pubmusik. Passend dazu gibts Guinness vom Fass. Fans der »Royal Stage Army« kommen am Samstag, 5. Oktober, ebenfalls ab 19 Uhr in der Sennebar auf ihre Kosten.

Der verkaufsoffene Sonntag zum Hövelmarkt wird in der Sennebar ebenfalls musikalisch begleitet. Bereits um 12 Uhr legen dann die Musiker von »Soulsville« los und versprechen Soul und Balladen.