Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Sie sind unterwegs! 55 Teilnehmer der Hövelrallye haben sich am Samstagmorgen vom Hövelhofer Rathaus aus auf den Weg gemacht. Wer die Autos noch einmal sehen möchte, hat am Nachmittag Gelegenheit dazu: Von 16.30 Uhr an fahren sie in einem Corso von der Zieglerstraße durch den Ortskern zum Hotel Victoria.