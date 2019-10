Diesen Schotterweg will die Gemeinde Hövelhof als Zufahrt zur geplanten neuen Malteser-Kita ausbauen. Die FDP kritisiert, dass die Kosten dafür die Gemeinde tragen muss, da entgegen der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt die Satzung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen in Hövelhof nicht aktualisiert wurde. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Nach der Bürgerversammlung zur Malteser-Kita am Hollandsweg hat die Hövelhofer FDP-Fraktion in einer Pressemitteilung Kritik am Planungsverfahren geäußert. Dabei geht es unter anderem um die Kosten für die Zufahrt vom Mühlenschulweg aus.

Wie berichtet soll die Anfahrt nicht über den Hollandsweg von der Jägerstraße aus ermöglicht werden. Stattdessen soll ein Schotterweg zwischen Kita-Grundstück und Mühlenschulweg auf Kosten der Gemeinde ausgebaut werden.

»Noch kein Ratsbeschluss zum Straßenausbau«

»Vollmundig verkündet der Bürgermeister in der Bürgerversammlung, dass die Gemeinde die Kosten für die Baustraße übernehmen wird, obwohl der Rat hierzu noch gar keinen Beschluss gefasst hat«, kritisiert FDP-Fraktionschef André Klocksin und verweist darauf, dass die Gemeindeprüfungsanstalt der Gemeinde bereits 2013 empfohlen habe, ihre Satzung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes anzupassen und Anwohner auch am Ausbau von Wirtschaftswegen finanziell zu beteiligen.

In anderen Kommunen ist das so geregelt, in Hövelhof aber nicht, und so muss die Gemeinde den Ausbau des Schotterweges selbst zahlen. »Aus unserer Sicht sind dies Kosten, die verursachungsgerecht zuzuordnen wären«, so Klocksin, zum Beispiel hätte sie bei entsprechender Erneuerung der Satzung der Kita-Investor mittragen müssen, der vom Straßenausbau profitiere und mit der Vermietung des Kita-Gebäudes Einnahmen erziele.

Investor möchte anonym bleiben

Die FDP kritisiert zudem, dass der Investor anonym bleibt: »Auf Nachfrage eines Bürgers teilte man mit, dass der Investor nicht genannt werden möchte. Wir halten dies für eine legitime Frage, die auch beantwortet werden muss, um Transparenz herzustellen, insbesondere wenn der Verlauf dieses Projektes derart holprig ist.« Auch das eingeschaltete Planungsbüro verursache nicht eingeplante Kosten, die aus kommunalen Finanzmitteln bezahlt werden müssten.

Alles in allem, bilanziert die FDP, sei nach dem geplatzten Kauf des Grundstücks an der Delbrücker Straße hektisch nach einer Alternative gesucht worden, um dann eine Lösung zu präsentieren, die eine Vielzahl von Fragen aufwerfe. Das gelte auch für die Wohnbebauung hinter der Kita. Was hier gemacht werde, sei keine gezielte Planung, sondern »ein Durchwurschteln der Verwaltung.«