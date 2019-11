Hövelhof (WB/spi). Auf dem Gelände des Campingplatzes an der Paderborner Straße in Hövelhof ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache Feuer in einem Campingwagen ausgebrochen. Den Bewohnern gelang es noch, mehrere Gasflaschen aus der Gefahrenzone zu holen und ins Freie zu tragen.