Den Umzug könnte man fast zu Fuß bewältigen: Zwischen dem jetzigen Firmensitz an der Industriestraße und dem Grundstück, auf dem Carsten Fest den Neubau von »Senne Products« plant, liegen nur wenige hundert Meter. Foto: Jörn Hannemann

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Lange hat Unternehmer Carsten Fest seine Hoffnungen in eine Erweiterung des Gewerbegebiets Schierbusch gesetzt. Nun will er nicht länger warten. Der Neubau seiner Firma »Senne Products« entsteht stattdessen an der Gütersloher Straße unweit des Umspannwerks.