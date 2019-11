15 Schüler der Krollbachschule fuhren im Oktober nach Flandern (Belgien). Dort besuchten sie mehrere Kriegsgräberstätten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die Jugendlichen waren in der Begegnungsstätte Lommel (huis over grenzen) untergebracht, die sich direkt neben dem Soldatenfriedhof befindet, auf dem Gefallene des Zweiten Weltkrieges beigesetzt wurden. Am Samstagnachmittag sind die Schüler an der Gestaltung der Feierstunde in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk beteiligt. Foto: Krollbachschule

Hövelhof (WB/mobl). Die zentrale Gedenkfeier des Landes Nordrhein-Westfalen zum Volkstrauertag findet am Samstag, 16. November, in Hövelhof statt. »Wir sind sehr stolz darauf, dass die Feier gerade zum 100-jährigen Bestehen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach Hövelhof vergeben wurde«, sagt Mitorganisator Gustav Theismann.

Am Vorabend des Volkstrauertages beginnt die offizielle zentrale Gedenkfeier des Landes Nordrhein-Westfalen um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk in Hövelhof. Der Volkstrauertag steht unter dem Motto »100 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Europa, der Krieg und ich«.

150 Ehrengäste werden erwartet

Bis zu 150 Ehrengäste werden in der Hövelhofer Pfarrkirche erwartet, neben der Leitung des Volksbundes auch führende Politiker des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Gäste werden von Landtagspräsident André Kuper, dem früheren Rietberger Bürgermeister, begrüßt. Die Gedenkrede hält Staatsminister a.D. Thomas Kutschaty als Vorsitzender des Landesverbandes NRW im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das Totengedenken verliest NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach.

Schüler der Franz-Stock-Realschule und der Krollbachschule sowie Vertreter der St.-Hubertus-Jungschützen stellen in der Kirche ihre Gedanken zum Volkstrauertag vor. Für die musikalische Umrahmung sorgen das Blasorchester Hövelhof, der Chor »à la Carte« und die »Siene Puttkers«. »Die ›Siene Puttkers‹ hatten im vorigen Jahr auf ihrem Adventskonzert ein neues Lied vorgestellt, das inhaltlich sehr gut zum Volkstrauertag passt«, erklärt Gustav Theismann.

Schüler und Jungschützen gestalten Feierstunde mit

Im Zuge der Vorbereitungen sind in diesem Jahr Schüler der Krollbachschule nach Flandern gereist, um dort Kriegsgräberstätten des Ersten Weltkrieges zu besuchen. Ihre Erlebnisse sollen in die Gedenkstunde einfließen. Mit dem Thema »Kriegsgefangenschaft« aus unterschiedlicher Perspektive setzen sich Schüler der Franz-Stock-Realschule und die Jungschützen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft aus­einander. Die Jungschützen werden an ein spezielles Hövelhofer Schicksal erinnern und dazu eine Geschichte erzählen.

»Wir haben seit jeher im Zuge des Volkstrauertages junge Menschen in die Vorbereitungen mit eingebunden und waren immer sehr stolz darauf, wie sehr sich die Jugendlichen in Hövelhof dabei engagiert haben«, sagt Theismann. Auch bei den jährlichen Sammlungen zu Gunsten des Volksbundes werden in Hövelhof seit vielen Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt.

Kranzniederlegung und Empfang im SuB

Im Anschluss an die Feier in der Kirche am Samstag erfolgt eine Kranzniederlegung am Ehrenmal. Danach sind alle Gäste und Besucher der zentralen Gedenkfeier zum geselligen Beisammensein im Schützen- und Bürgerhaus an der von-der-Recke-Straße eingeladen. Im Gespräch kann in Erinnerung an die Vergangenheit ein Baustein für eine friedliche Zukunft gesetzt werden.

Auch im Vorfeld der Gedenkfeier fanden und finden etliche Veranstaltungen zum Thema in der Sennegemeinde statt. So ist aktuell im Hövelhofer Rathaus die Ausstellung »Gräber mahnen zum Frieden« zu sehen – und das noch bis zum 22. November.