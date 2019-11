Von Meike Oblau

»Vielleicht gilt es, doch noch einmal die in der Schublade befindlichen Pläne der Rüttgers-Regierung wieder aufleben zu lassen, die ähnlich wie in Niedersachsen eine Abschaffung der Mittelbehörden vorsahen. Im Nachbarland vermisst diese Behörde wohl keiner«, sagte Berens.

»Bürokratischer Bremsklotz«

Das Regierungspräsidium sei »immer noch an einigen Stellen ein bürokratischer Bremsklotz, der die örtlichen Empfindungen und Bedürfnisse nicht immer richtig aufnimmt, sondern, dies ist zumindest mein Eindruck, manchmal lediglich sein Obrigkeitsgefühl ausspielt«, sagte der Bürgermeister. Neben der bereits häufiger erwähnten »Wirtschaftsbremse« (gemeint ist, dass Hövelhof derzeit keine neuen Gewerbeflächen ausweisen darf, da die Bezirksregierung auf die Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock, an dem Hövelhof beteiligt ist, verweist) nannte er den »ewigen Kampf unserer Bürgerinitiative zum Lärmschutz an der A33 , die seit über zehn Jahren von Detmold an der Nase herumgeführt wird, sich aber nicht hat kleinkriegen lassen und nun erfolgversprechend den Verwaltungsgerichtsweg beschreitet«.

Hohe Kosten für Landschaftsverbände

Zudem kritisierte der Bürgermeister auch die hohen Kosten der Landschaftsverbände: »Sie leisten sicher sehr gute Arbeit im sozialen und kulturellen Bereich, bedienen sich dafür aber auch eines stolzen Verwaltungsapparates, den letztlich wir über die Kreisumlage mitfinanzieren müssen«, sagte Berens. Bei der »stets überproportional steigenden Landschafts- und Kreisumlage müssen Fragen erlaubt sein, »denn unser Einfluss auf diese Ausgaben ist gleich null. Trotzdem müssen wir diese durch örtliche Steuereinnahmen finanzieren und gegenüber dem Bürger unmittelbar rechtfertigen«, sagte Berens. Das kommunale Finanzierungssystem in NRW kranke genau an dieser Stelle.

»Kreis bezahlt Dinge, die die Kommunen nicht wünschen«

Auch die erneute Erhöhung der Kreisumlage (Hövelhof muss im kommenden Jahr knapp 770.000 Euro mehr an den Kreis Paderborn zahlen als im Vorjahr) stößt dem Hövelhofer Bürgermeister sauer auf, vor allem deswegen, weil der Kreis mit diesem Geld Dinge bezahle, die die Kommunen gar nicht wünschten. So schaffe der Kreis 15 neue Stellen und zahle fünf Millionen Euro für einen defizitären Flughafen. Die Koordination beim Breitbandausbau oder bei der Mobilfunkabdeckung zum Beispiel seien Aufgaben, die der Kreis übernehme, da das von allen zehn Kommunen gewünscht sei. »Das Bildungsbüro des Kreises allerdings wünscht und braucht keiner«, sagte Berens.

»Der Kreis Paderborn sollte unser Dienstleister sein und nur die Aufgaben übernehmen, die wir alleine nicht leisten können und die wir wirklich nachfragen«, umriss Berens in der Ratssitzung am Donnerstag seine Vorstellungen. »Ich fordere den Kreis daher auf, sich endlich zu mäßigen und nur die freiwilligen Aufgaben zu übernehmen, die von den Kommunen gewünscht werden und sich mehr mit uns abzustimmen. Wenn sich jeder selbst verwirklichen will, bleibt für diejenigen, die wirklich vor Ort arbeiten, und das sind die Gemeinden, am Ende der Kette fast nichts mehr übrig«, richtete er seine Kritik an Landrat Manfred Müller (CDU).