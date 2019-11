Hövelhof (WB/gu). Im Alter von 82 Jahren ist Friedrich Degner am vergangenen Freitagmittag in seiner polnischen Wahlheimat Szafarnia plötzlich und unerwartet gestorben. Der gebürtige Breslauer hatte mehr als 40 Jahre die politische und soziale Landschaft in seiner Sennegemeinde Hövelhof, im Kreis Paderborn und darüber hinaus geprägt und Spuren hinterlassen, die heute noch sichtbar sind.

Diese vier wirkungsvollen und gestaltungsfreudigen Jahrzehnte in der Paderborner Landschaft haben Friedrich Degner hierzulande zu einer Person des öffentlichen Lebens gemacht, die unvergessen bleibt. Seit 1963 hat er »ein halbes Leben lang« als Kommunalpolitiker in der Sennegemeinde viel bewegt und angetrieben. Er gründete vor fast 50 Jahren die Partnerschaft mit dem Pariser Vorort Verrieres-le-Buisson und zeichnete sich als Pionier deutsch-französischer Versöhnung aus. Genauso ging er mit den Hövelhofern eigene und vor allem ihm eigene pragmatische und unkonventionelle Wege im Weiterbildungsgesetz. Er gründete mit Mitstreitern das Volksbildungswerk und war auch hier, wie in der Partnerschaft, viele Jahrzehnte Vorreiter und Taktgeber. Und er reiste mit der Sennegemeinde um die ganze Welt als Gallionsfigur des Volksbildungswerks und markierte sein Markenzeichen: »Reisen bildet!«

Langjähriger Vorsitzender der Hövelhofer CDU

In der Kommunalpolitk hat Friedrich Degner einen »ausgezeichneten« Namen. Sein Freund und politischer Weggefährte, der Europaabgeordnete Elmar Brok, ehrte ihn zuletzt für seinen lebenslangen Einsatz für ein vereinigtes Europa. Degner, ein echter Europäer der ersten Stunde.

Seine politische Karriere führte ihn von der Hövelhofer Kommunalpolitik (langjähriger Vorsitzender der CDU Hövelhof) über das Engagement als stellvertretender CDU-Kreis- und Bezirksvorsitzender bis auf die Landesebene. Dort war er Mitglied im Landesvorstand der CDU Westfalen unter Kurt Biedenkopf.

Träger des Bundesverdienstkreuzes

Bundespräsident Herzog verlieh Degner für sein leidenschaftliches politisches und bürgerschaftliches Engagement das Bundesverdienstkreuz, das neben vielen anderen Auszeichnungen und Mitbringseln aus aller Welt seinen Altersruhesitz ziert. Vor allem Bilder der zahllosen Begegnungen in Israel haben dort einen festen Platz. Denn die freundschaftlichen Beziehungen des Kreises Paderborn zu Naharya, sie tragen, wie könnte es anders sein, seine Handschrift und sind ihm zeitlebens eine Herzensangelegenheit geblieben.

Sein beruflicher Weg bescherte ihm einen überregionalen Ruf als Mann der Jugendhilfe. 30 Jahre lang war Degner Leiter des Kreisjugendamtes in Paderborn und seine fachpolitische Wirkung ragte bis in die kommunalen Spitzenverbänden und Fachverbände, vor allem immer dann, wenn es um die Weiterentwicklung der Jugendhilfe ging. Nach der »Wende« 1989 war er wegweisender Berater der Stadt Zossen beim Aufbau des dortigen Jugendamtes.

2001 in seine polnische Wahlheimat gezogen

2001 dann die persönliche Wende für Friedrich Degner. Er kehrte seinem vollen beruflichen und politischen Lebenswerk den Rücken und zog sich zurück in seine polnische Wahlheimat in Szafarnia, um von dort aus einem gewissen Abstand weiterhin die Entwicklungen im Kreis Paderborn interessiert zu verfolgen. Das Studium der Paderborner Tageszeitungen gehörte bis zu seinem Tod zum täglichen Ritual und hin und wieder gab es auch noch öffentliche Zwischenrufe in Leserbriefen. Auf eigenen Wunsch wird Degner am kommenden Donnerstag in seiner Wahlheimat Szarfania bestattet, wo er seine Ehefrau Dr. Ulka Perlik-Degner hinterlässt.

Würdigung durch Landrat Manfred Müller

Landrat Manfred Müller, der stets auch eine gute persönliche Verbindung zu Degner hatte, würdigte den Verstorbenen als »bedeutende Persönlichkeit, die den Kreis Paderborn über viele Jahrzehnte in besonderer Weise bereichert hat und eine beispielhafte öffentliche Person, die sichtlich viel bewegt und bewirkt hat.« Insofern gebe es viele gute Gründe, Degners Tod als besonderen Verlust zu empfinden, »aber auch Dankbarkeit auszudrücken, für die großartige Wegweisungen in der deutsch-französischen Aussöhnung, für seine Initiative in den frühen freundschaftlichen Beziehungen des Kreises Paderborn zu Israel und Nahariya, für die mutige wie visionäre Idee zur Gründung eines privaten Volksbildungswerkes, das er vor Jahrzehnten als einziges in dieser Form in Hövelhof gründete, für sein politisches Wirken über viele Jahre an der Spitze des CDU und besonders auch für sein Lebenwerk in der Jugendhilfe, das er 30 Jahre als Jugendamtsleiter gestaltet hat«, sagte der Landrat. Sein besonderes Mitgefühlt gelte Degners Frau und der Familie in dieser schweren Zeit.