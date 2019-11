Hövelhof (WB/mobl). In Hövelhof fließt Blut – und das ist manchmal auch gut so! Das Deutsche Rote Kreuz hat jetzt im Heimatzentrum treue Blutspender geehrt.

Das Vorjahresergebnis von insgesamt 1489 Spendern in der Sennegemeinde wird in diesem Jahr vermutlich leicht unterschritten. Aktuell liegt die Zahl der Spenden für 2019 bei 1047, zwei Blutspendetermine stehen aber im Dezember noch an. So sind Blutspender am Freitag, 13. Dezember, von 15.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim in Riege an der Junkernallee willkommen. Eine weitere Möglichkeit, Gutes zu tun, besteht am Dienstag, 17. Dezember, von 16 bis 20.30 Uhr in der Krollbachschule.

Premiere für den neuen Vorsitzenden Andreas Fockel

Bei der Blutspenderehrung am Sonntag im Heimatzentrum an der Staumühler Straße konnte der zweite Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Detlef Pietsch, augenzwinkernd gleich drei »Premieren« verkünden. Zum ersten Mal fand die Ehrung unter dem Vorsitz des frisch gewählten neuen DRK-Chefs Andreas Fockel statt, der vor wenigen Wochen Thomas Kubera im Vorstand abgelöst ­hatte. Zudem fand die Blutspenderehrung diesmal im verkleinerten Rahmen statt, da die Spender, die 25 Mal aktiv waren, nun nicht mehr im Heimatzentrum, sondern direkt beim Blutspendetermin ausgezeichnet werden: »Es war doch sonst schon ziemlich eng hier im Heimathaus«, bilanzierte Pietsch.

Die dritte Neuerung betraf das Essen, das die Geehrten spendiert bekamen: Leberkäs statt Suppe hieß es in diesem Jahr. Musikalisch begleitet wurde die Ehrung wieder von den Knopfmusikanten.

Vier Hövelhofer spendeten bereits 100 Mal

Bereits 100 Mal sind Erika Kicinski, Herbert Hermann Mohr, Norbert Schulmeister und Johannes Tienenkamp in Hövelhof zur guten Tat geschritten. 75 Mal Blut gespendet haben Martin Looschelder, Hubert Dubbi, Achim Bee, Roswitha Spitzer, Roswitha Krogmeier und Regine Dirbach.

Für ihre 50. Blutspende wurden am Sonntag Paul Rodehutscord, Heinrich Leuschner, Werner Korsmeier, Peter Kiesewalter, Gerhard Kersting, Thomas Gehle, Annette Ziemba, Anja Meyer, Annette Bökamp-Gros, Christine Beringmeier und Elisabeth Austenfeld geehrt.

Frank Goersmeier, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst West, sagte im Verlauf der Ehrung, dass erwartet werde, dass der Bedarf an Blutspenden in Krankenhäusern künftig wieder steige: »Die Babyboomer-Generation wird langsam älter und Menschen dieser Generation werden so vermehrt vom früheren Spender zum auf Blutspenden angewiesenen Empfänger«, sagte Goersmeier.

Auch wenn die Zahl der Gesamtspenden in Hövelhof vermutlich leicht rückläufig im Vergleich zum Jahr 2018 ist, stimmt eine Zahl Goersmeier optimistisch: »Die Zahl der Erstspender ist in diesem Jahr gestiegen.« Bleibt zu hoffen, dass aus diesen Ersttätern Serientäter werden.