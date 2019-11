Im Vorfeld des Konzerts hatte die Blaskapelle eine Überraschung im Programm angekündigt – die Überraschung trug grüne Uniformen. Zum Abschluss des Herbstkonzertes nämlich bereicherten die befreundeten Musiker des Schützen-Tambour-Corps Hövelriege das Programm und spielten zusammen mit der Blaskapelle den »Steigermarsch«.

Großer Andrang in der Krollbachaula

Wie beliebt und angesehen die Blaskapelle, die zur St.-Hubertus-Schützenbruderschaft gehört, in der Sennegemeinde ist, zeigte der große Andrang in der Aula der Krollbachschule, die am Sonntagnachmittag schier aus allen Nähten platzte. Die Besucher, die als letzte kamen, mussten sogar mit Stehplätzen vorlieb nehmen.

Der erste Vorsitzende Andreas Wecker freute sich über den großen Andrang bei der Premiere des neuen musikalischen Leiters der Kapelle, Stefan Nickisch. Etwa 45 Musiker gehören der Gruppe, die sich seit 2015 offiziell »Bundesschützen-Blaskapelle« nennen darf, inzwischen an. Dass Nachwuchssorgen in Hövelriege kein Thema sind, wurde gleich zum Auftakt des Konzertes deutlich, als das Jugendorchester drei Stücke zum Programm beitrug. Svenja Fockel und Alina-Sophia Reineke moderierten. »Als ich vor mehr als 25 Jahren in der Blaskapelle anfing, war das gesamte Orchester so groß wie heute das Jugendorchester«, machte Vorsitzender Andreas Wecker deutlich, welche Entwicklung die Blaskapelle in den vergangenen Jahren vollzogen hat.

Hanna Fortströer und Sebastian Chrobak moderieren

Den Auftritt des Hauptorchesters moderierten anschließend Hanna Fortströer und Sebastian Chrobak. Wie zuvor angekündigt hielt der Programmablauf sowohl einen Blick in die Vergangenheit als auch einen Ausblick in die Zukunft parat, traditionelle und moderne Stücke hielten sich die Waage und bildeten eine abwechslungsreiche Abfolge, vom Konzertmarsch »Hoch Heidecksburg« bis hin zu einem Udo-Jürgens-Medley und dem Popsong »Shut up and dance«.

Andreas Wecker freute sich besonders, die Familie des im Februar verstorbenen Gründungsmitglieds der Blaskapelle, Ferdinand Blome, in der Krollbachaula begrüßen zu dürfen. Sie hatten zugleich auch die weiteste Anreise auf sich genommen und waren aus Willstätt (kurz vor Straßburg) nach Hövelhof gekommen.