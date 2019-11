Hövelhof (WB). Nach einem Verkehrsunfall auf der Gehastraße, an dem am Mittwochmittag ein Krankenfahrstuhlfahrer und ein Radfahrer beteiligt waren, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Gegen 11.50 Uhr war ein Mann (38) mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg an der Gehastraße unterwegs. An der Einmündung zur Bielefelder Straße prallte nach Angaben der Polizei ein Radfahrer frontal gegen den Krankenfahrtstuhl, wobei der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Das Fahrrad verkeilte sich am Krankenfahrstuhl. Der Radfahrer löste das beschädigte Rad und entfernte sich in Richtung Gütersloher Straße, ohne seine Personalien anzugeben.

Es soll sich um einen arabisch aussehenden Mann im Alter von etwa 30 Jahren und einer Größe von etwa 1,80 Meter gehandelt haben. Er war laut Polizeiangaben schlank, hatte schwarze Haare und trug einen blauen Kapuzenpullover sowie eine braune Baseballkappe. Der Mann nutzte ein älteres beiges Damenfahrrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.