Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Nach einem »Auswärtsspiel« an der Pfarrkirche kehrt der Hövelhofer Nikolausmarkt am zweiten Adventswochenende in den neu gestalteten Schlossgarten zurück. Der Verkehrsverein verspricht viele Neuerungen – so wird unter anderem eine Kunsteislaufbahn aufgebaut.