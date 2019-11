Hövelhof (WB/mobl). Jahrelang haben die Räumlichkeiten des früheren Farbengeschäftes Grosser leer gestanden – seit einigen Wochen wird in Hövelhof an der von-der-Recke-Straße/Ecke Jägerstraße ehrenamtlich fleißig gewerkelt. Das Deutsche Rote Kreuz eröffnet hier am Samstag, 30. November, um 9 Uhr ein Ladenlokal.

»Tragbar« heißt das Geschäft, angeboten wird Second-Hand-Bekleidung, aber auch Spielwaren, Tornister, Bücher, Haushaltswaren und andere Artikel, die dem DRK gespendet wurden.

Vier ehrenamtliche Helferinnen – Gisela Dubbi, Ursula Hartke, Inge Jantz und Vanessa Hobel – werden sich künftig drei Tage in der Woche um die »Tragbar« kümmern. Geöffnet ist das Geschäft dann donnerstags von 14 bis 17 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Am vergangenen Wochenende freuten sich die Helfer, dass viele Hövelhofer nach einem Aufruf vorbeikamen und Kleidung und andere Artikel spendeten. Schnell waren die Kleiderständer und Regale gut gefüllt. »Einkaufen kann hier jeder, wir fragen nicht nach irgendwelchen Berechtigungsscheinen«, betont Gisela Dubbi. Während der Öffnungszeiten nehmen die Helferinnen auch gerne weitere Spenden entgegen, außerhalb der Öffnungszeiten steht vor dem Geschäft ein Altkleidercontainer bereit. »Auch weitere Helfer sind herzlich willkommen, sie können sich gerne bei uns im Geschäft melden«, betont Dubbi.

Ziel des Ladens sei es auch, die Arbeit des DRK in Hövelhof sichtbarer zu machen, sagt Rotkreuzleiter Christian Honerlage. Eine Sitzecke lädt zum Verweilen ein, und künftig soll man sich an der von-der-Recke-Straße auch über Seniorenreisen, den Hausnotruf und andere Angebote des Roten Kreuzes informieren können. Über Aushänge am Schwarzen Brett können Waren angeboten werden, die im Ladenlokal keinen Platz finden, zum Beispiel Möbel. Zur Eröffnung am Samstag ab 9 Uhr sind Gäste herzlich willkommen, für Getränke, Waffeln und Snacks ist gesorgt. Im Januar soll zudem ein Tag der offenen Tür folgen. Weitere Sonderaktionen wird das Team je nach Bedarf planen.