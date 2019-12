Zum Team gehören Udo Plaßhenrich, Ralf Vonderheide, Jürgen Lienen und Michael Antpöhler. Zwei Hütten wurden sogar ganz neu gebaut, weitere in den nächsten Jahren sukzessive. Die beiden Holzkonstruktionen sollen bei der Premiere im neuen Schlossgarten mehr glänzen als je zuvor und deshalb kam die Hilfe der Volksbank Delbrück-Hövelhof für die Verschönerungsaktion gerade recht. Im nächsten Schritt werden die Hütten durch Maler Manuel Kottowski mit entsprechender Holzschutzfarbe ins rechte Licht gesetzt.

Dachplanen als Witterungsschutz

Auch Dank der kontinuierlichen Unterstützung durch die Bank konnten jetzt die zehn restlichen hochwertigen Dachplanen angeschafft werden. Damit sind nun alle Hütten des Verkehrsvereins mit dem notwendigen Witterungsschutz ausgestattet. „Durch diese finanzielle Unterstützung und ehrenamtliche Tätigkeit können wir die Standgelder für die Beschicker des Nikolausmarktes und der sonstigen Feste moderat halten“, ist Thomas Westhof, Vorstandsmitglied beim Verkehrsverein, für die Hilfe dankbar.

Der Nikolausmarkt wird am Freitag im neu gestalteten Schlossgarten eröffnet. Geöffnet ist der dreitägige Markt dann am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Erstmals wird im Schlossgarten auch eine Kunststoff-Schlittschuhbahn aufgebaut, die Kinder und Erwachsene kostenlos nutzen können. Schlittschuhe stehen zum Ausleihen bereit oder können auch von zu Hause mitgebracht werden.