Ellen Horenkamp (Bauamt) und Friedhofsgärtner Manfred Rodehutscord an der Fläche, auf der künftig Baumbestattungen möglich sind. Eine Stele aus Sandstein, an der Namensplaketten angebracht werden können, wurde im Sommer aufgestellt. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Im Sommer ist auf dem neuen Friedhofsteil in Hövelhof eine Fläche für Baumbestattungen hergerichtet worden. Bauamtsmitarbeiterin Ellen Horenkamp hat jetzt im Haupt- und Finanzausschuss den Entwurf der neuen Friedhofssatzung vorgestellt. Sollte der Rat dem Entwurf am kommenden Donnerstag zustimmen, sind von Januar an Baumbestattungen in der Sennegemeinde möglich.