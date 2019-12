Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Die Gemeinde Hövelhof möchte nahe der Hövelsenner Kapelle und der Heidschnuckenschäferei an der Sennestraße auf mehreren Grundstücken im so genannten Außenbereich Wohnbebauung ermöglichen . Das ist laut Baugesetzbuch nur möglich, wenn eine so genannte Außenbereichssatzung erlassen wird.