Gerd Buschmeier betreibt seit mehr als 35 Jahren ein Fotostudio. Falls ihm durch das geplante Bundesgesetz das Geschäft mit Passbildern komplett wegbricht, will er sein Ladenlokal an der Sennestraße schließen. „Aufträge von Firmen oder für Hochzeitsfotos könnte ich auch telefonisch oder per Mail annehmen“, sagt er. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Ein mögliches neues Bundesgesetz könnte die Existenz vieler Fotografen gefährden. Ende Januar entscheidet der Deutsche Bundestag darüber, ob Passfotos demnächst direkt in den Rathäusern von einem Automaten aufgenommen werden müssen. „Wenn dieses Gesetz umgesetzt wird, kann ich dichtmachen“, sagt Gerd Buschmeier, der das Fotostudio Buschmeier an der Sennestraße betreibt.

Seit 35 Jahren bietet er seine Dienstleistungen in Hövelhof an, zunächst in einem Ladenlokal an der Ecke Allee/Bahnhofstraße. Vor 25 Jahren baute Buschmeier dann ein markantes neues Gebäude wenige Meter weiter an der Ecke Sennestraße/Raiffeisenstraße.

Der Gesetzentwurf Wird das „Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen“verabschiedet, dürften Passfotos nur noch im Rathaus an Selbstbedienungsterminals unter Aufsicht gemacht werden. Das Bundesinnenministerium sagt, damit sollen Bildmanipulationen vermieden und die Pässe fälschungssicherer werden.

„Zum Glück hält mir die Hövelhofer Industrie die Treue und ich mache viele Aufnahmen im Auftrag großer Firmen, aber wenn das Geschäft mit den Passfotos wegbrechen sollte, dann werde ich mein Ladenlokal schließen. Aufträge von Firmen oder für Hochzeitsfotos kann ich auch telefonisch oder per E-Mail entgegen nehmen, dazu brauche ich kein Geschäft mehr, in dem ich dann täglich acht Stunden oder mehr hinter der Ladentheke verbringe“, sagt der 59-Jährige.

In den Nachbarorten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock gebe es bereits keine Fotostudios mehr, sagt Gerd Buschmeier: „Meines Wissens nach stehen in beiden Städten nun in den Rathäusern bereits Automaten. Aus Schloß Holte kommen etliche Kunden zu mir, weil sie an diesen Automaten keine Fotos machen möchten.“

„Viele Kunden wünschen eine Bildbearbeitung“

Viele Kunden wünschten eine Bearbeitung des Bildes. Dabei gehe es keinesfalls um eine Veränderung des Fotos im biometrischen Sinne: „Die Kunden bitten darum, mal den ein oder anderen Pickel wegzuretuschieren, ich hatte auch schon Kunden, die sich ausgerechnet an dem Tag, als das Foto gemacht werden sollte, beim Rasieren geschnitten hatten. Diese Makel bearbeite ich, das fällt bei Automatenfotos natürlich weg.“

Bei einigen Fotografenkollegen machen Passfotos 80 Prozent des Umsatzes aus, sagt Gerd Buschmeier. „Es hängen auch oft Folgeaufträge daran. Wer wegen Passbildern kommt, der lässt vielleicht später auch Bewerbungsfotos, Hochzeits- oder Familienfotos bei mir anfertigen.“

„Im Rathaus können Bürger keine Fotos ausdrucken lassen“

Er stelle sich die Frage, wo Menschen denn künftig zum Beispiel Führerschein- oder Bewerbungsfotos machen lassen sollen, falls immer mehr Fotofachgeschäfte wegen des angekündigten neuen Gesetzes schließen sollten. „Die Fotos, die die geplanten Automaten in Rathäusern machen, sind nur für diesen internen Zweck, für Pass oder Ausweis, gedacht, die kann ich mir dort als Bürger auch nicht für andere Zwecke ausdrucken lassen“, so der Fotograf. Zudem böten Fotografen deutlich bessere Öffnungszeiten als Rathäuser: „Versuchen sie mal, freitags nachmittags oder samstags an einem Automaten im Rathaus ein Foto machen zu lassen....“

Zusätzliche Kosten in der Verwaltung

Auch auf die Gemeindeverwaltung kämen zusätzliche Kosten zu: „Da soll jedes Mal ein Mitarbeiter daneben stehen, wenn jemand an den Automaten ein Bild machen lässt. Diese Mitarbeiter müssen auch bezahlt werden“, so der Hövelhofer. Vielen Fotografen sei durch die digitale Fotografie ohnehin schon Umsatz in riesigem Stil weggebrochen, weil Fotoabzüge und auch Bilderrahmen immer seltener gefragt sind.

Für Gerd Buschmeier steht fest: Wird das neue Gesetz beschlossen, schließt er sein Geschäft an der Sennestraße: „Dann kann hier meinetwegen eine Spielhalle einziehen, die mir dann Miete zahlt. Die Politik faselt dauernd von der Stärkung des stationären Einzelhandels. Dieser Gesetzentwurf ist das komplette Gegenteil...“

Kommentar

Der Gesetzentwurf, über den der Bundestag bald entscheidet, soll „Morphing“ verhindern – mit so einem Verfahren können mehrere Fotos digital zu einem neuen Gesicht verschmolzen werden. Den Sicherheitsbehörden sind bundesweit drei Fälle von „gemorphten“ Fotos in Reisedokumenten bekannt. Mal ehrlich: Ist das neue Gesetz dann nicht so etwas wie das Schießen mit Kanonen auf Spatzen? Kommt das Gesetz, müssen 5500 Behörden für geschätzt 177 Millionen Euro Foto-Selbstbedienungsterminals anschaffen, während parallel wohl tatsächlich etliche Fotografen ihre Läden schließen müssten. Dann gäbe es keine Fotos vom Schützenfest oder den Kommunionkindern im Schaufenster mehr, niemanden, der schnell am Tag vor Heiligabend noch ein Familienfoto auf Leinwand zieht, professionelle Bewerbungsfotos anfertigt oder innerhalb weniger Minuten Abzüge vom Klassenfoto erstellt. Und das alles, um drei gefälschte Ausweise zu verhindern?

Kostenlos wird es die Passfotos im Rathaus dem Gesetzentwurf zufolge nicht geben: Ein Foto soll vier bis sechs Euro kosten, und kein Bürger kann dieses bezahlte Foto dann als Abzug wie beim Fotografen mit nach Hause nehmen. Auch die Ausweise sollen teurer werden. Der Bürger spart also nichts. Er droht aber, vom Gesetzgeber offenbar gewollt, wieder ein Stück inhabergeführten Einzelhandel in seinem Ort zu verlieren – während parallel Millionenbeträge als Bundes- und Landeszuschüsse ins Hövelhofer Ortskernkonzept fließen, um die Innenstadt zu stärken.... Meike Oblau