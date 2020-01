Hövelhof (WB). Eine Tankstelle an der Paderborner Straße in Hövelhof ist am Sonntagabend erneut überfallen worden. Nach Polizeiangaben erbeutete ein einzelner Täter Bargeld. Erst am vergangenen Donnerstag hatten zwei Räuber in derselben Tankstelle versucht, Beute zu machen.