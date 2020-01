Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). In Hövelhof könnte am Ortseingang an der Delbrücker Straße ein komplett neues Wohnquartier entstehen. Wie Bürgermeister Michael Berens am Donnerstagabend bekannt gab, möchte ein Investor auf dem Grundstück des jetzigen Gastro-Centers an der Einmündung Küsterkamp fünf Mehrfamilienhäuser mit bis zu 40 Eigentumswohnungen bauen.