Hövelhof (WB/mobl). Nach der Vorstellung der Umbaupläne für den Hövelmarkt im Ausschuss für Bauen und Umwelt am vergangenen Donnerstag erneuern die Hövelhofer Grünen in einer Pressemitteilung ihre Kritik an der Planung. Ihnen fehlen Bäume im Bereich des Brunnens. Außerdem verwechsele Bürgermeister Michael Berens (CDU) Eigentümerbeteiligung mit Bürgerbeteiligung, sagt Fraktionsvorsitzender Jörn Achtelik.