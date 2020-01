Die am vergangenen Donnerstag im Bauausschuss vorgestellte Planung zum Umbau des Hövelmarktplatzes muss in wesentlichen Teilen überarbeitet werden. Die Parkreihe vor der Hofeinfahrt am Einstein soll wegfallen. Auf die geplante Fällung von fünf Kastanien soll nun ebenfalls verzichtet werden.

Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Die erst am vergangenen Donnerstag im Bauausschuss vorgestellten Planungen zum Umbau des Hövelmarktplatzes sind auf einer Bürgerversammlung am Mittwochabend auf viel Kritik gestoßen. Nun soll das Konzept noch einmal überarbeitet und in einer Sondersitzung des Bauausschusses (möglicherweise am 6. Februar) erneut präsentiert werden.

Deutliche Worte fanden etliche Hövelhofer im Rahmen der Bürgerversammlung in der Krollbachaula vor allem hinsichtlich der geplanten Fällung von fünf gesunden Kastanien, die Planer Günter Drilling zuvor zum Teil damit begründet hatte, dass die Bäume nicht in die planerische Geometrie passten. Gastwirt Udo Regh („Einstein”) erneuerte zudem seine Kritik an der Zufahrtssituation für seine Lieferanten. Jörg Schlüter von den Grünen erhielt Applaus für seine Fragen, warum rund um den neuen Brunnen keine Schatten spendenden neuen Bäume eingeplant seien : „Auf dem Platz kann man sich doch dann im Sommer Spiegeleier braten, so heiß wird es, wenn dort keine Bäume hinkommen”, sagte Schlüter.

„Sie stellen die gesamte Planung auf den Kopf“

„Sie stellen hier gerade die gesamte Planung auf den Kopf”, fasste Planer Günter Drilling die zahlreichen Wortmeldungen zusammen. Und tatsächlich soll nun eine neue Planung her. Die quer zur Kirchenmauer verlaufende Parkreihe, die die direkte Zufahrt zum Hof der Gaststätte „Einstein“ versperrt hätte, soll nun wegfallen. Auf die Fällung von fünf Kastanien nahe der Gaststätte und nahe des Zugangs zum Kirchplatz soll möglichst komplett verzichtet werden. Es soll sogar geprüft werden, ob zusätzliche Bäume gepflanzt werden können, die dann am neuen Brunnen Schatten spenden. Das ist aber nur möglich, wenn im autofreien Bereich im Notfall dann trotz der Bäume noch genügend Platz für Feuerwehrfahrzeuge bliebe.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der kommenden Woche bereits ausgeschrieben werden und im März beginnen. Nun aber muss eine neue Planung her, die in einer Sondersitzung des Bauausschusses vorgestellt werden soll. Bürgermeister Michael Berens sagte, der Ausschuss könne möglicherweise am 6. Februar tagen.