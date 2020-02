Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Wer glaubt, ein „Plan B“ sei immer nur die zweitbeste Lösung, der irrt! Selten hat ein „Plan B“ wohl so gut funktioniert wie am Samstag in Hövelhof.

Die B-Jugend des Hövelhofer SV wollte wie berichtet eine Mannschaftsfahrt in den Osterferien nach Barcelona mit Hilfe einer Ü-30-Party finanzieren. „Plan B“ nannten die Kicker um Trainer Erol Bayram ihre Aktion. B wie Barcelona.

Und die Hövelhofer strömten in Scharen in die von Wolfgang Thorwesten zur Verfügung gestellte Halle der Firma Horatec. 550 Gäste kamen, die Party war schon lange im Voraus ausverkauft. Für die Verpflegung sorgten die Nachwuchskicker und ihre Helfer selbst, die Gäste konnten zwischen gebratenen Champignons, Hähnchengeschnetzeltem und Leberkäse vom britischen Longhorn-Rind wählen. Zubereitet wurden die Speisen in den vom Hövelhofer Nikolausmarkt bekannten Holzhütten. An der Weinbar gab es passend zum Anlass natürlich spanische Weine.

Nachdem alle Karten im Vorverkauf hatten verkauft werden können, entschieden sich die Organisatoren, zusätzliche Zelte vor der Horatec-Werkshalle aufzustellen. Auch die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommen nach Abzug der Kosten der Mannschaftskasse zu Gute. Der Fahrt in die spanische Metropole samt Turnierteilnahme vor Ort steht nun nichts mehr im Wege. Die Osterferien können kommen.