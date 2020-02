Von Meike Oblau

Aus der Verwaltung heißt es, es habe sich eine rathausinterne Projektgruppe gebildet, die sich nahezu wöchentlich treffe. Dieser Projektgruppe gehören Hauptamtsleiter Thorsten Langemeier, Kämmerer Andreas Schwarzenberg, Christian Bökamp aus dem Hauptamt sowie von Seiten des Bauamtes Lena Kipshagen für bautechnische Fragen und Carolin Rüther für die Bereiche Stadtplanung und Bürgerbeteiligung an. Das Hauptamt trage Sorge dafür, dass Schulen und Vereine am Planungsprozess beteiligt würden.

Projektgruppe im Rathaus trifft sich nahezu wöchentlich

In den bisherigen Sitzungen der Projektgruppe sei es um bautechnische und betriebswirtschaftliche Themen, um alternative Standorte, um Fördermittel und die mögliche Bürgerbeteiligung gegangen.

Die FDP-Fraktion hatte zudem nachgefragt, ob bereits klar sei, ob die ans Hallenbad angebaute Zweifachsporthalle auch bei einem Abriss des Bades erhalten bleiben könne. Eine statische Begutachtung sei beauftragt, teilt die Gemeindeverwaltung dazu mit.

Gutachten zur Dreifachhalle soll im April vorliegen

Ferner wollte die FDP wissen, ob die Bausubstanz der Dreifachhalle bereits untersucht worden sei. „Die Begutachtung der Dreifachhalle ist beauftragt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang April vorliegen“, heißt es aus dem Rathaus. Eine Planung für das gesamte Areal (rund um die Sporthallen und das Hallenbad befinden sich auch Freiluft-Sportflächen) sei erst sinnvoll, wenn das Ergebnis der Untersuchung der Dreifachhalle vorliege.

Einen konkreten Termin- oder Zeitplan für das weitere Vorgehen innerhalb des gesamten Planungsprozesses gebe es nicht, so die Verwaltung: „Derzeit fehlen noch wichtige Informationen, zum Beispiel zum Zustand der Dreifachhalle. Die Projektgruppe trifft sich planmäßig wöchentlich, bewertet den aktuellen Informationsstand und initiiert weitere Maßnahmen zur Erstellung des Masterplans.“ Bürgermeister Michael Berens hatte in der Bauausschusssitzung Ende November gesagt , er sehe sich „nicht in der Lage, zu versprechen, dass wir bis zur Sommerpause 2020 ein Konzept präsentieren können.“