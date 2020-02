Von Meike Oblau

Hövelhof (WB). Wer Zug fahren will und keine Sitzplatzreservierung hat, muss sich unter Umständen mit einem Stehplatz begnügen. Wer das Theaterstück „Stress im Champus-Express“ sehen möchte und erst „kurz vor knapp“ kommt, dem helfen Matthias Vonderheide und sein Team vom Schützen- und Bürgerhaus. Bei der Premiere der Laienspielgruppe der Hövelhofer Schützenbruderschaft muss niemand stehen. Eilig werden mit dem vorletzten Gong noch weitere Stühle aufgestellt.

Dass das nötig ist, zeigt, wie neugierig die Hövelhofer auf das neue Stück sind, das die Laienspielgruppe unter der Regie von Christiane Greitens einstudiert hat. Bahnfahren an sich ist ja schon ein dankbares Thema, da auch im Publikum schon fast jeder so seine Erfahrungen „auf der Schiene“ gesammelt hat. Wenn es dann aber auch noch kriminell wird an Bord und irgendwann das komplette Chaos ausbricht, ist beste Unterhaltung garantiert.

Rätsel um Preismodelle für Fahrkarten

Der Dreiakter von Bernd Spehling hält gleich mehrere Figuren bereit, mit der sich die Darsteller das Prädikat „Paraderolle“ verdienen. Wie Frank Klocke als Schaffner Wischnewski zum Beispiel versucht, den Mitreisenden die unterschiedlichsten Preismodelle, Rabatte und Ausnahmen der Regelungen zu erklären, ist so komisch, dass er damit aktuell locker auch in der Karnevalsbütt auftreten könnte – Versicherungsmakler Steffen Fettenläufer (Thorsten Schmitfranz) und der Rennradfahrer, den Quintin Piecuch mimt, verstehen beim Fahrkartenkauf im wahrsten Sinne nur „Bahnhof“.

Gangster ist schwer von Begriff

Mehr als schwer von Begriff ist auch Gangster Rudolf (Andreas Schäfer), der mit Komplizin Kati (Kathrin Hermes) das Bordbistro des Luxuszuges auf dem Weg nach Willingen überfallen und beim einzigen Zwischenhalt in Paderborn entkommen will. Seine Forderungen nach dem Geld aus der Kasse muss der dümmliche Ganove ablesen, und überhaupt geht bei dem Überfall wirklich alles schief. Dann entfällt wegen einer „Störung im Betriebsablauf“ auch noch der Zwischenhalt, bei dem die Diebe türmen wollten – und nun ist guter Rat endgültig teuer.

Beute wandert von Versteck zu Versteck

Die Beute wandert zum Vergnügen der Zuschauer vom Feuchttuch-Spender über den Mülleimer in den Kühlschrank, und am Ende wissen die Räuber selbst nicht mehr so recht, wo eigentlich vorne und wo hinten ist. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes „dümmer als die Polizei erlaubt“ - wobei Polizist Axel Zöllner (Martin Thorwesten) auch nicht cleverer daherkommt: Seine junge Kollegin Anne Kleinfeld (Caroline Jüde) muss ihm permanent helfend unter die Arme greifen. Kein Wunder, dass die im Bordbistro versammelte Mannschaft bald als „Klapsmühle auf Schienen“ bezeichnet wird.

Paraderolle für Petra Bonke als Bistrokellnerin

Die lautesten Lacher erntet Petra Bonke als ebenso pampige wie einfältige Bistrokellnerin Gertrud. Ihren nicht ganz so ausgeprägten Intellekt kompensiert Gertrud mit einer immens großen Klappe – das Drehbuch garantiert ihr die besten Sprüche und innerhalb des zu lösenden Kriminalfalls eine ganz besondere Rolle. Welche, das soll an dieser Stelle gar nicht verraten werden, denn auch am kommenden Wochenende rollt der „Champus-Express“ noch zweimal durch die Sennegemeinde.

Zwei weitere Aufführungstermine

Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr und am Sonntag, 16. Fe­bruar, um 15.30 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus statt. Karten gibt es im Reisebüro Voss, bei Ingos Naturkost, bei der Volksbank sowie bei der Laienspielschar.