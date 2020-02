Von Donnerstag an ist die Sennestraße auf Höhe des Schulzen­trums komplett gesperrt. Derzeit ist die Straße in Richtung Truppenübungsplatz noch befahrbar. Foto: Meike Oblau

Hövelhof (WB/mobl). Im Zuge der seit Ende Oktober laufenden Bauarbeiten wird die Sennestraße in Hövelhof von Donnerstag an für etwa drei Wochen komplett gesperrt. Bisher war sie trotz der Baustelle auf Höhe des Schulzen­trums noch in Fahrtrichtung Truppenübungsplatz befahrbar.

Die Bauarbeiten auf einem 490 Meter langen Stück der Sennestraße sind in vier Abschnitte gegliedert. Die Mitarbeiter der Firma Schlotmann haben Ende Oktober direkt am Schulzentrum mit den Arbeiten begonnen. Die Erneuerung der Buswendeschleife an der Sennestraße schreite weiter voran, heißt es aus dem Hövelhofer Rathaus. Seit Anfang des Jahres werde an der Sennestraße wieder fleißig gebaut. Neben der Herstellung der Bordanlagen und der Gehwege werde jetzt auch die angrenzende Buswendeschleife hergestellt.

Durch die Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Sennestraße sei eine Vollsperrung im Bereich der Kreisstraße K4 nun unumgänglich. Ziel sei es, die sich daraus ergebenden verkehrlichen Einschränkungen zeitlich so kurz wie eben möglich zu halten.

Sperrung zwischen Jägerstraße und Wanderparkplatz

Ab Donnerstag, 13. Februar, wird die Sennestraße K4 ab der Jägerstraße (Stettiner Straße) bis zur Einmündung des Wanderparkplatzes für drei Wochen für den gesamten Verkehr voll gesperrt. In den kommenden drei Wochen werden die Anschlussbereiche sowie im Bereich der Fahrbahn die Asphaltschichten in mehreren Abschnitten hergestellt. Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Vollsperrung bestehen.

Während der Bauphase werden den direkten Anliegern der Baustelle individuelle Zufahrten/Zugänge zu den Gebäuden in Abhängigkeit vom Baufortschritt eingerichtet. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert und können zudem auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Zusätzliche Parkverbote eingerichtet

Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Umleitungen zu folgen und „Schleichverkehre“ durch die Wohngebiete möglichst zu vermeiden. Speziell für die Rettungsfahrzeuge sind nach wie vor störungsfreie Ausweichstrecken eingerichtet. Für den Zeitraum der Baumaßnahme sind in den betroffenen Straßen Park- und Halteverbote eingerichtet. Um ein ständiges Durchkommen der Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten, sind dort verstärkt Verkehrskontrollen vorgesehen.

Durch die Vollsperrung kommt es nun von Donnerstag an auch zu erheblichen Änderungen innerhalb der Fahrpläne einiger Buslinien. Das betrifft die Linien D3, 447, 421, 422, 423 und die R20, die zum Teil von Ersatzhaltestellen (Hegemann) abfahren oder bereits am Bahnhof enden. Die genauen Fahrpläne sind auf der Homepage der Sennegemeinde Hövelhof aufgeführt.

Bauarbeiten dauern bis zum Herbst

Insgesamt werden sich die Bauarbeiten an der Sennestraße über fast das gesamte Jahr 2020 erstrecken. Im zweiten Abschnitt, voraussichtlich im April und Mai, wird der Busparkplatz am Schulzentrum umgestaltet. Der dritte Bauabschnitt wird ungefähr zwischen Juni und August angegangen und betrifft den Bereich zwischen Jäger- und Raiffeisenstraße. Der vierte Bauabschnitt ist im Herbst die Strecke zwischen Jägerstraße und Stettiner Straße.

Die Gemeinde Hövelhof und der Kreis Paderborn (die Sennestraße ist eine Kreisstraße) investieren in die Erneuerung dieses Straßenabschnitts knapp zwei Millionen Euro. Für den Umbau der Bushaltestellen fließt ein 90-prozentiger Zuschuss des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe. Anwohner müssen nichts bezahlen.

Die anderen Abschnitte der Sennestraße zwischen dem Schulzentrum und Truppenübungsplatz sowie zwischen Raiffeisenstraße und Hauptkreuzung sollen perspektivisch ebenfalls in den kommenden Jahren erneuert werden.