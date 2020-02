Egal ob Esel, Ziegen oder Heidschnucken: Die Tiere stehen im Mittelpunkt des Heideblütenfestes an der Heidschnuckenschäferei. In diesem Jahr fällt das Fest aus. Foto: Jörn Hannemann

Hövelhof (WB/mobl). Das beliebte Heideblütenfest in der Hövelhofer Heidschnuckenschäferei fällt in diesem Jahr aus.

In der Schäferei der Biologischen Station steht ein Personalwechsel an. Die beiden Schäfer Renate Regier und Markus („Max“) Laabs - vielen Besuchern des Heideblütenfestes oder der Schäferei gut bekannt - gehen im Sommer in den Ruhestand. Die Biologische Station hat mit Paula Südhaus eine junge Schäferin als Nachfolgerin eingestellt, die den Betrieb dann führen wird. Im Sommer wird sie von einer weiteren Schäferin unterstützt werden.

Durch den mit diesem Personalwechsel verbundenen hohen Organisationsaufwand kann die Biologische Station im August das traditionelle Heideblütenfest nicht durchführen. Der Vorstandsvorsitzende der Biologischen Station, Peter Rüther, bittet alle treuen Besucherinnen und Besucher des Heideblütenfestes um Verständnis für diese Entscheidung und lädt sie ein, das Heideblütenfest im kommenden Jahr wieder zu besuchen.