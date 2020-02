80 Feuerwehrleute aus Hövelhof, Ostenland und Schloß Neuhaus sind am Dienstagmittag an der Sennestraße im Einsatz gewesen. Foto: Axel Langer

Hövelhof (WB/mobl). Nachdem es am Dienstagvormittag zu einem Brand in einer Scheune an der Sennestraße gekommen war, geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.

Gegen 11.30 Uhr hatte der Eigentümer der an der Sennestraße gelegenen Scheune am Dienstag das Feuer in seinem Anwesen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Durch den schnellen Einsatz der Rettungskräfte am Brandort nahe der Hövelsenner Kapelle konnte ein Ausbreiten der Flammen auf den gesamten Gebäudetrakt verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Untersuchungen der Polizei ergaben am Mittwochmorgen, dass der Brand in einem als Werkstatt genutzten Raum in der Scheune ausgebrochen war und offensichtlich fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Hinweise auf einen möglichen Verdächtigen haben sich nach Polizeiangaben bislang nicht ergeben.

Nach vorläufigen Schätzungen dürfte sich die Schadenshöhe auf etwa 20.000 Euro belaufen. Zeugen, die am Dienstagmorgen im Bereich des Brandorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 05251/3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.