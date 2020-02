Hövelhof (WB). Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Stauffenbergstraße in Hövelhof sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude.